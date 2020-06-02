Кто заказывает и оплачивает "Голосу" идеологию

Организация "Голос" стала ежедневно выступать с критикой общероссийского голосования по поправкам в конституцию. Приезжая в Россию на выборы как международный эксперт, я сам не раз сталкивался с её последователями. По моим наблюдениям, изначально представители данной структуры в своей работе показывают односторонний идеологический подход. Их философия такова: есть их мнение — оно правильное, и есть мнение тех, кто против, — оно ошибочное. Они апеллируют неточными данными, фактами не из первоисточника. Когда я начал вникать глубже, у меня нарисовалась очень простая картина: эта некоммерческая организация работает по принципу мягкой силы, по методичке цветных революций, с учётом психологии массмедиа, информация подаётся тенденциозно, с постоянным выводом "власть преступна". Здесь ничего нового нет, это обыкновенная психогенная технология, которая используется в том числе при государственных переворотах.

Я, как человек из другой страны, конечно, не могу что-то навязывать россиянам, но для вашего же блага я порекомендовал бы до конца разобраться, откуда эта структура получает средства для существования, обратить внимание на прозрачность финансирования данной организации. Я бы предложил прояснить до копейки заработки отдельных лиц этой организации. Потому что, имея огромный опыт наблюдения за тем, как у нас в Прибалтике работают структуры, финансируемые Джорджем Соросом, могу сказать, что они действуют хитрыми способами — через посредников и цепочки из нескольких коммерческих организаций, фондов, разбросанных по разным точкам земного шара. Отследить всё это при сегодняшних банковских технологиях абсолютно реально. А потом можно делать вывод, который характеризуется очень простой народной мудростью: "Кто платит, тот и заказывает музыку". И сразу всё становится ясно. Суть в том, что если вы заявляете о нарушении при голосовании, о том, что готовится провокация… Во-первых, вы не должны быть голословны, вам необходим чёткий фактический материал, во-вторых, если вы за честность и открытость, докажите, что вы честны и открыты сами. Только так может существовать гражданское правовое общество.