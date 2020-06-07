10 дешёвых альтернатив дорогой бытовой технике. От кухонного комбайна — до тостера

Кухонный комбайн, йогуртница, фритюрница и яйцеварка — бесполезный хлам. У всех этих гаджетов есть дешёвая альтернатива. Как среди других устройств, так и среди старых добрых бабушкиных рецептов.

Покупать новые гаджеты приятно. Особенно с большой скидкой. Последняя зачастую выключает у людей рациональное мышление. В такие моменты кажется, что равиольница или йогуртница с уценкой в 30% — это именно то, чего нам не хватало всю жизнь. Кажется, что с чудо-машинами мы каждый день будем завтракать свежим йогуртом, а ужинать — пельменями. В постель вернётся страсть, дети начнут учиться на пятёрки… В общем, жизнь наладится.

Однако в 99,9% случаев это всего лишь минутное помутнение, за которым следует разочарование. Ведь деньги потрачены, лапша не такая уж и вкусная, а в семье ничего не изменилось. Как раз для предотвращения таких случаев мы подготовили список кухонной утвари, на которую не стоит смотреть, даже если её отдают бесплатно.

Равиольница или лапшерезка

Фото © Shutterstock

Позволяет быстро готовить домашнюю лапшу или пельмени. Агрегат выглядит симпатично: блестящий металлический корпус, ручка с деревянной рукояткой, которую так и хочется покрутить.

Всё хорошо, но, во-первых, подумайте, настолько ли много у вас на кухне места, чтобы сушить макароны? А если не сушить на будущее, то представьте ситуацию, в которой вы хотите по-быстрому сварить на ужин лапшу, но начинаете затевать тесто, раскатывать его и... Часам к 11 вечера нарезать полосками.

Во-вторых, уверены ли вы в своих кулинарных способностях? Макароны сделать — это не всё равно что хлеб испечь. Тесто должно быть определённой консистенции. Чуть пересушится — полоски будут ломаться. Недосушится — тесто замнётся в механизме.

В конце концов, если невероятно сильно хочется домашней лапши, спросите у бабушки или мамы мясорубку — наверняка найдётся. Для них за копейки продаются пластиковые насадки, через которые тесто выдавливается полосками, как из лапшерезки. А для пельменей в любом супермаркете продаются тестовые заготовки. С ними порция для ужина лепится быстрее, чем закипает вода.

Кухонный комбайн и миксер

Фото © Shutterstock

В начале нулевых о нём мечтала каждая хозяйка. Да и сегодня его хотят многие. Многие, кто не знает о существовании блендера или думает, что комбайн круче.

Не круче. Поверьте, эта махина не сделает ничего, с чем бы не справился блендер. Смузи, нарезка овощей, приготовление хумуса или основы для супа, смешивание соуса и теста — всё это и даже больше можно сделать с блендером. Кстати, миксер в ряде случаев блендер тоже заменяет.

Но при этом не придётся ломать голову, думая, по каким шкафам распихать все насадки для комбайна и сам комбайн. Который ещё и стоит в два-три раза дороже блендера.

Соковыжималка

Фото © Shutterstock

Вы пьёте сок каждый день? Если да, то это единственный случай, при котором покупка соковыжималки себя оправдает. В противном случае она не вернётся из кладовки после первого же захода на кухню.

Электронная соковыжималка большая, дорогая и довольно требовательная к обслуживанию. Чистка и мойка контейнеров отнимает прорву времени. Как и подготовка фруктов. Ведь если давить с семечками, вкус испортится.

По-прежнему готовы начать здоровый образ жизни и пить сок каждый день? Посчитайте, сколько фруктов уходит на один литр сока. В случае с яблоками и апельсинами примерно по 1,5–2 кг. В других случаях — ещё больше. Готовы ли к таким тратам на расходники?

Если кажется, что да, начните с самой простой соковыжималки. Ручной, рублей за 500–700. И если войдёте во вкус, присматривайтесь к дорогим вариантам.

Тостер и сэндвичница

Фото © Shutterstock

Бутерброд на завтрак — это хорошо. А бутерброд с хрустящим и поджаренным хлебом — ещё лучше. Соблазняясь этой идеей, некоторые покупают тостеры или, что ещё хуже, сэндвичницы.

Против первого решительно ничего не имеем, кроме того, что и на обычной сковороде за пять минут можно поджарить тост. Зачем платить больше?

Второе — деньги на ветер. Помимо традиционной претензии к габаритам отметим, что зачастую для сэндвичницы требуется хлеб определённого формата. В противном случае содержимое обязательно вывалится на горячую поверхность и прижарится к ней так, что устанешь каждый раз отдирать.

Электрический консервный нож

Стоит дорого, требует определённой сноровки и привыкания. Если уж и надоел традиционный нож, который сначала нужно воткнуть в банку, то присмотритесь к механическому варианту с вращающимся лезвием.

Для ловкого обращения с последним тоже нужно будет поучиться, но хотя бы не придётся выкладывать 1,5–2 тыс. рублей.

Фритюрница

Фото © Shutterstock

Если честно, наши глаза сильно округлились, когда мы увидели цены на устройства этой категории. Даже самые дешёвые варианты стоят по 2,5–3 тыс. рублей. А ведь они только и делают, что греют масло!

Но что мешает сделать то же самое в кастрюле или сотейнике? Ну разве что дуршлаг с длинной рукояткой придётся докупить. Производители фритюрниц кичатся тем, что, дескать, масло можно использовать несколько раз. Но ведь и из сотейника можно аккуратно слить масло в сосуд с широким верхом, какой-нибудь контейнер.

Посмотрите на фуд-блогеров на YouTube — все пользуются кастрюлями и сотейниками для фритюра.

Йогуртница и яйцеварка

Фото © Shutterstock

Думаем, многие хозяйки, которые ставят на кухне йогуртницу или яйцеварку, испытывают стыд и фрустрацию. Потому что яйца и йогурт можно приготовить дома без дополнительных устройств и трат. Даже если яйцеварка стоила 1000 рублей, это всё равно расход. И сгодится она разве что для подарка нелюбимому родственнику на день рождения.

Простой рецепт йогурта. Разогреваем молоко, не доводя до кипения. Важно! Сырьё не должно быть стерилизованным или ультрапастеризованным. Даём немного остыть. Переливаем в стеклянную тару, добавляем чайную ложку закваски (магазинный йогурт без вкусовых добавок) и отправляем зелье к батарее на ночь, предварительно укутав сосуд тёплым полотенцем или одеялом.