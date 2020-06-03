Появились фото резиновых пуль, которыми разгоняют митингующих в США, и люди теперь боятся за свою жизнь

Недавно в "Твиттере" пользователи узнали, как выглядят резиновые пули, о применении которых постоянно говорят в новостных сводках протестов. От одного вида "орудия правопорядка" становится страшно. А некоторые пользователи уверены, использование таких средств — настоящее покушение на убийство.

Если вам вдруг интересно, какого размера резиновые пули. Я видела их на земле по всему Лос-Анджелесу tamaradhia

Фото © Twitter / tamaradhia

Конечно, в комментариях пользователи не могли поверить, что такие снаряды действительно могут применять против протестующих. Но подключились и другие люди, участвующие в движении, и рассказали, что пули могут использоваться разного вида, но так или иначе они все огромного размера и изготовлены из жёсткой резины.

Это то, чем они стреляли в нас в Санта-Монике ThePoorProphet

Я не думал, что резиновая пуля выглядит так... как полицейские могут стрелять в ЛИЦА людей этим!!??

Фото © Twitter / ThePoorProphet, DTDUNDUNITALL

Резиновые пули были разработаны для того, чтобы стрелять ими в землю так, чтобы они отскакивали, а удар был сведён к минимуму. Стрелять ими прямо в лицо — это покушение на убийство KitFlue

В комментариях пользователи начали обсуждать, что "по инструкции" резиновые заряды нужно направлять в землю, чтобы, отскакивая, они теряли большую часть энергии. Правда, полицейские, зная о безнаказанности, стреляют пулями напрямую в людей. Результатами жертвы тоже поделились в соцсетях. Десятисантиметровые синяки, глубокие раны, а кому-то снаряд попал прямо в глаз. Очевидно, ничего хорошего из этого не вышло.

Фото © Twitter / shannynsharyse, akkcrystal36

Я протестовала сегодня вечером. Я снимала всё, когда в меня влетела резиновая пуля. Результат shannynsharyse