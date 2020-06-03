Ну и поворот! Что пишут западные СМИ о протестах в США

Европа должна очень внимательно следить за теми протестами и бунтами, которые происходят в США, ведь она очень легко может ими заразиться. В ЕС, например, есть свои "афроамериканцы" — деклассированные и отказывающиеся интегрироваться в общество группы выходцев из арабских и африканских стран. Да, к позитивной дискриминации в их адрес европейские общества не приучены (им пока ещё не внушили, что нужно встать на колени и просить у арабов прощения за века колониальной политики).

Однако по части наглости они вполне находятся на уровне жителей американских этнических гетто. Наглости, которая стимулируется в том числе и из-за слабости местной полиции, которая имеет куда меньше прав и полномочий, чем ныне проигравшие американские коллеги. Поэтому и последствия таких бунтов для ЕС могут быть гораздо сильнее, чем для США. Но понимают ли это сами европейские журналисты? Если да, то по их статьям это как-то незаметно.

Основная тональность леволиберальных европейских СМИ — сочувствие к протестующим, а также критика придерживающегося правых и консервативных взглядов президента США. Взять, например, статью в британской Daily Mail. Речь не только о насыщении текста жалостливыми цитатами протестующих (если судить по ним, злой Трамп вообще прессует людей ни за что), речь о гениальной подборке фотографий, которыми проиллюстрирована статья. Практически на каждой из них протест предстаёт в виде "светлых" чернокожих людей, и композиция призвана вызвать сочувствие к ним. Где фотографии погромов, избиений, насилия в отношении полицейских? Их нет — они же испортят сочувственный текст статьи.

А Guardian идёт ещё дальше — публикует колонку, где белых призывают поддержать афроамериканцев в борьбе против системы, которая угнетает чернокожее население и в которой белые регулярно убивают афроамериканцев. Нет, автор этой колонки не эстонка, она понимает, что угнетение закончилось в далёкие 60-е годы победой движения за гражданские права. Нет, автор, судя по всему, знает английский и умеет пользоваться Интернетом, а значит, видела статистику, где афроамериканцы (около 12% населения страны) являются инициаторами насильственных действий в 90% из всех конфликтных ситуаций между чёрными и белыми в США.

Financial Times ваяет сочувственные тексты более профессионально, с упором на цифры. Рассказывает о том, что афроамериканцы вышли на улицы не просто так — в силу их бедности они больше всего пострадали от коронавируса (как в плане потери работы, так и проблем для здоровья) и сейчас выражают протест против "состоятельных американцев, которые живут в богатых кварталах и могут переждать карантин в своих загородных домах". И пока демократические политики наподобие мэра Нью-Йорка Эндрю Куомо пытаются "восстановить национальное единство" (так, по всей видимости, FT называет бездействие нью-йоркской полиции во время массовых грабежей магазинов), нехороший Трамп "пытается использовать ситуацию и стимулирует насилие". Примерно в таком же тоне о злых американских властях и защищающихся от полиции протестующих пишет Deutsche Welle.

Но когда беспорядки перекинулись из Вашингтона на Париж (местные радикалы, вдохновлённые американскими погромщиками, решили вспомнить о гибели 4 года назад при похожих обстоятельствах француза малийского происхождения Адамы Траоре, и поводом для их протеста стал выход противоречащих друг другу медицинских отчётов о причинах его смерти), тональность статей несколько меняется. Они уже не столько сочувственные, сколько понимающие. Да и фоторяд совершенно другой.

Возьмём статью не об американских, а о парижских беспорядках в Daily Mail, а также подборку фотографий в ней — там уже не столько "светлые люди", сколько массовые погромы и насилие. Однако в целом ведущие европейские СМИ не могут преодолеть свои леволиберальные комплексы и признать, что французские бунты относительно события четырёхлетней давности являются асоциальным явлением и атакой радикалов на французскую государственность. Заявления Euronews из серии "виноваты обе стороны" являются максимумом того, на что сейчас способен западноевропейский журналистский мейнстрим. Они констатируют, сожалеют, критикуют, но не делают главного — не признают, что в возникновении нынешних беспорядков в США и во Франции есть доля вины западных СМИ, и доля немалая.