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"У этих товарищей нет ни родины, ни чести". Ветеран из Брянска ответил Навальному на оскорбления

Блогер ранее назвал одного из участников войны "позором страны".

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Видео из открытых источников

Ветеран Великой Отечественной войны из Брянска, подполковник медицинской службы Александр Максимович Мазилов ответил на оскорбления российского блогера Алексея Навального, который ранее назвал другого участника ВОВ "продажным холуём" и "позором страны".

В Великую Отечественную войну мы отстояли свою родину. И нам не особенно важно, что есть какие-то личности, которые обливают нас грязью. Нужно сказать, что у этих товарищей нет ни родины, ни чести. И они не имеют того, что нам дорого в нашей жизни, — сказал ветеран.

Александр Максимович также стихами призвал ветеранов "не стареть душой" и напомнил, как мало осталось участников ВОВ.

Напомним, Навальный в соцсетях опубликовал видео с ветераном ВОВ Игнатом Сергеевичем Артеменко и назвал его "продажным холуём" и "позором страны". Это заметил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, он просит Прокуратуру Москвы, главу СКР Александра Бастрыкина проверить слова блогера на предмет реабилитации нацизма.

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