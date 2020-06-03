"У этих товарищей нет ни родины, ни чести". Ветеран из Брянска ответил Навальному на оскорбления

— В Великую Отечественную войну мы отстояли свою родину. И нам не особенно важно, что есть какие-то личности, которые обливают нас грязью. Нужно сказать, что у этих товарищей нет ни родины, ни чести. И они не имеют того, что нам дорого в нашей жизни, — сказал ветеран.