В PlayStation Store началась распродажа крутых игр по 600 рублей

В распродаже участвуют десятки крупнобюджетных проектов, включая даже хиты текущего года. Например, ремейк Resident Evil 3, который отдают за полцены — 2299 рублей. Предыдущая часть, которая также заслуживает внимания, и вовсе идёт с ценником в 1199 рублей.

Но самый приятный ценник у Resident Evil 7 — всего 599 рублей. В обычные дни за японский хоррор просят 1199 рублей. И даже этих денег игра стоит.

По такой же низкой цене в PS Store можно забрать бестселлер прошлого года — The Division 2. На 400 рублей дороже обойдётся обновлённая версия L.A. Noire — гангстерский детектив от Rockstar Games, авторов GTA.