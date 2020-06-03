Подготовка к военной интервенции. Для чего НАТО увеличило активность у границ России в пять раз

Американское СМИ The Drive заявило, что стратегические бомбардировщики В-1В Lancer ВВС США во время майских полётов над акваторией Чёрного моря отрабатывали применение противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile, и, по словам авторов материала, подобные возможности военных США представляют "серьёзную проблему" для российского флота. После чего парламентарии в России поспешили опровергнуть это утверждение.

Подобные информационные вбросы выглядят как подготовка к военной интервенции. Напомню, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской отметил, что активность военных США вблизи границ России с марта по апрель возросла в пять раз. Аналогичная ситуация была только в 1941 году, когда в пять-шесть раз была увеличена активность немецкой авиации у границ СССР за месяц до начала операции "Барбаросса", за месяц до вторжения в Советский Союз.

Сейчас у наших границ летают бомбардировщики В-В1, штурмовики Boeing P-8 Poseidon, самолёты радиоэлектронной разведки — над Чёрным морем, над акваторией Балтийского, Средиземного и Баренцева морей, в зоне Тихого океана в районе Камчатки. Активизировались учения и полёты бомбардировщиков В-52. Всё это говорит об одном: американцы готовятся к военному вторжению в Россию.

Если говорить о вероятном сценарии, то вторжение НАТО может начаться в первую очередь с запада, а с востока пойдёт Япония. Но всё это возможно только в случае, если в России возникнет ситуация хаоса и социального взрыва.

Учитывая, что по всему миру идёт обвал экономики и нищают люди, сегодняшние беспорядки в США могут показаться цветочками. Ведь для того, чтобы сдержать погромы, Америке нужно залить растущую безработицу миллиардами необеспеченных денег. В США народ вышел на улицы не из-за того, что убили несчастного Флойда. Он всего лишь стал спусковым крючком, детонатором. Там бунтуют не только чёрные, но и белые. В Штатах свыше 47 миллионов человек из трёхсотмиллионного населения лишились работы, что составляет почти 22% активного населения страны. И это данные недельной давности, сейчас, возможно, уже все 25%. На пике Великой депрессии в США, когда все стрелялись и вешались, было как раз 25,9% лишившихся работы. Но тогда к этому пику Америка шла полтора года, а сейчас путь пройден за два месяца.

Эти люди, лишившись работы, не будут тихо умирать и пускать себе пулю в лоб. Эскалация беспорядков достигнет больших масштабов. Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что 300 миллионов граждан США вооружены. На руках у населения больше 500 миллионов стволов. С таким количеством оружия 500 тысяч человек из сухопутных войск не справятся. Я молчу про нацгвардию. И единственный способ отвлечь разъярённую толпу и заставить народ консолидироваться — найти внешнего врага. Понятно, что террористы уже не подходят на эту роль. Поэтому ими могут быть объявлены Россия и Китай.

Заметно, что уже сейчас недоброжелатели внутри России нагнетают ситуацию при помощи инфоатак и распространения ложных слухов. И в случае провокаций, на которые явно рассчитывает Америка, они и могут на нас напасть. Американские эксперты именно так и прогнозируют это, поэтому у наших границ и начали летать военные самолёты, резко увеличив свою активность. Таким образом идёт отработка и подготовка возможных военных действий. А те, кто в России пытаются выполнять волю американцев, вносят свой посильный вклад, разрушая консолидацию общества.