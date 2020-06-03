Лукавство. Лукашенко распустил правительство

Заметил, что обычным делом для Александра Лукашенко стало перекладывать ответственность на других. В большинстве случаев у него в неурядицах в республике виновата Россия. То кредит "притормозит" выдать, то со скидками на цены на энергоносители заартачится.

Однако в последнее время Лукашенко встречает у Москвы достаточно холодный приём — в российской столице уже давно раскусили, что помимо обещаний дружить у Лукашенко зимой снега не дождёшься. Тем более что у лидера братской Республики Беларусь сейчас "другие любимые авторы". Я имею в виду, конечно, Майка Помпео, с которым с недавнего времени белорусский президент дружит (ну или говорит, что дружит) очень тесно. Взамен тот ему обещает горы златые: и нефть, и газ... Только вот есть мелким шрифтом условия политические и требование допуска американских НКО на землю белорусскую. К чему это я?

А закончились у Лукашенко козыри на внешнеполитическом треке, и вынужден он теперь обратиться к колоде козырей внутренних: взял да и отправил правительство в отставку, "обнулив" тем самым все социально-экономические прегрешения, которые скопились к этому предвыборному времени у его команды. С глаз долой, из сердца вон...