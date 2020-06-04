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Кровавые реки Норильска. Что происходит в центре экологической катастрофы на Крайнем Севере

Соцсети пестрят фотографиями, которые напоминают кадры из фильма-катастрофы. Некогда суровый северный пейзаж стал напоминать атомную пустошь после ядерной войны. Масштабы катастрофы в Норильске некоторые экологи сравнивают с Чернобылем. В регионе введён режим ЧС, но природа уже невосполнимо пострадала.

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Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Кожевников Денис, © Shutterstock

Отработанные нефтепродукты растекаются по северным рекам, как испорченная кровь бежит по венам. Можно видеть, как химикаты наступают на дикую природу.

Фото © instagram.com/nepra_vda

Если посмотреть на реку сверху, то картина получается дикая и неправдоподобная. Но масштабы катастрофы реальны и они ужасают Интернет. Может погибнуть редкая северная рыба.

Фото © instagram.com/seregapatsev

Особенно тревожно становится, если посмотреть снимок региона из космоса. Со спутника паутина красных рек расползается по зелёной тайге на десятки километров.

Фото © instagram.com/corona_virus_ru

Те люди, которые оказались поблизости от северных рек, выкладывают фотографии с пробами воды. Многие иностранцы уже размещают эти фотографии у себя в аккаунтах и пишут о 20 000 тонн разлитого дизельного топлива.

Фото © instagram.com/environmentpedia

Эколог Олег Митволь выложил у себя в твиттере видео того самого пятого резервуара, из которого началась утечка. Судя по кадрам, дизельное топливо с напором хлещет из дыры в ржавом баке, словно брошенном без контроля и ухода посреди северной тундры. Топливо потоком стекает с пригорка и устремляется к реке.

Телеграм-канал "Борус" выкладывает видео, снятое местным жителем у реки Амбарной — это возле Норильска. Мужчина не поленился провести эксперимент — он зачерпывает воду кружкой, выливает на бумажку и поджигает. Бумага моментально вспыхивает.

Видео © t.me/borusio

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