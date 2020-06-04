Кровавые реки Норильска. Что происходит в центре экологической катастрофы на Крайнем Севере

Отработанные нефтепродукты растекаются по северным рекам, как испорченная кровь бежит по венам. Можно видеть, как химикаты наступают на дикую природу.
Фото © instagram.com/nepra_vda
Если посмотреть на реку сверху, то картина получается дикая и неправдоподобная. Но масштабы катастрофы реальны и они ужасают Интернет. Может погибнуть редкая северная рыба.
Фото © instagram.com/seregapatsev
Особенно тревожно становится, если посмотреть снимок региона из космоса. Со спутника паутина красных рек расползается по зелёной тайге на десятки километров.
Фото © instagram.com/corona_virus_ru
Те люди, которые оказались поблизости от северных рек, выкладывают фотографии с пробами воды. Многие иностранцы уже размещают эти фотографии у себя в аккаунтах и пишут о 20 000 тонн разлитого дизельного топлива.
Эколог Олег Митволь выложил у себя в твиттере видео того самого пятого резервуара, из которого началась утечка. Судя по кадрам, дизельное топливо с напором хлещет из дыры в ржавом баке, словно брошенном без контроля и ухода посреди северной тундры. Топливо потоком стекает с пригорка и устремляется к реке.
#Норильск экологическая катастрофа... pic.twitter.com/ZcIKmkZ5pg— Oleg Mitvol (@MitvolTV) June 1, 2020
Телеграм-канал "Борус" выкладывает видео, снятое местным жителем у реки Амбарной — это возле Норильска. Мужчина не поленился провести эксперимент — он зачерпывает воду кружкой, выливает на бумажку и поджигает. Бумага моментально вспыхивает.
Видео © t.me/borusio