Кровавые реки Норильска. Что происходит в центре экологической катастрофы на Крайнем Севере

Отработанные нефтепродукты растекаются по северным рекам, как испорченная кровь бежит по венам. Можно видеть, как химикаты наступают на дикую природу.

Если посмотреть на реку сверху, то картина получается дикая и неправдоподобная. Но масштабы катастрофы реальны и они ужасают Интернет. Может погибнуть редкая северная рыба.

Особенно тревожно становится, если посмотреть снимок региона из космоса. Со спутника паутина красных рек расползается по зелёной тайге на десятки километров.

Те люди, которые оказались поблизости от северных рек, выкладывают фотографии с пробами воды. Многие иностранцы уже размещают эти фотографии у себя в аккаунтах и пишут о 20 000 тонн разлитого дизельного топлива.

Эколог Олег Митволь выложил у себя в твиттере видео того самого пятого резервуара, из которого началась утечка. Судя по кадрам, дизельное топливо с напором хлещет из дыры в ржавом баке, словно брошенном без контроля и ухода посреди северной тундры. Топливо потоком стекает с пригорка и устремляется к реке.

Телеграм-канал "Борус" выкладывает видео, снятое местным жителем у реки Амбарной — это возле Норильска. Мужчина не поленился провести эксперимент — он зачерпывает воду кружкой, выливает на бумажку и поджигает. Бумага моментально вспыхивает.