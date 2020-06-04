"Либо стать лучшим, либо быть никем". Чем жила фитоняшка из Алма-Аты, которая в 21 год умерла во сне

Недавно в соцсетях появилась информация о том, что в Алма-Ате, Казахстан, погибла 21-летняя Милена Тулеубекова. Девушка вечером вернулась домой и легла спать как обычно, но наутро не проснулась. Ночью у неё случился сердечный приступ, который никто не мог предсказать, пишет паблик "Плохие новости". Ведь Милена никогда не жаловалась на здоровье и регулярно занималась спортом — посещала спортзал и бегала по утрам.

Фото © "ВКонтакте" / Милена Тулеубекова

Девушка многого от себя требовала, ведь её девизом в последнее время стала известная фраза: "Либо стать лучшим, либо быть никем". Милена любила путешествовать по живописным местечкам и ждала, что это лето станет особенным, но все планы были порушены пандемией. Хотя ей было чем занять время в четырёх стенах, ведь девушка уважала поэзию, а особенно в её душе откликались стихи Р. Рождественского.

Фото © "ВКонтакте" / Милена Тулеубекова

Такая тяжесть на плечах, что сердце сплющено в груди... <...> Никакого чуда не ждёшь. Засыпаешь — дождь. Просыпаешься — дождь Роберт Рождественский

Фото © "ВКонтакте" / Милена Тулеубекова