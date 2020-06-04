Спасательный отряд "Газпром нефти" вылетел в Норильск

Для участия в ликвидации чрезвычайной ситуации "Газпром нефть" направила в Норильск мобильный аварийно-спасательный отряд с оборудованием и спецтехникой. В его состав входит 70 профессиональных спасателей и специалистов со всей страны — из Ханты-Мансийска, Мегиона, Ноябрьска и Санкт-Петербурга.

Спасатели работают круглосуточно. "Газпром нефть" уже перебрасывает транспортными самолётами специализированную технику. В Норильск отправляют нефтесборочное и насосное оборудование, экскаваторы и боновые заграждения, палаточный городок и автономные системы обеспечения. Это в общей сложности более 85 тонн грузов.

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К тому же планируется отправить грузовыми вертолётами оборудование с месторождений компании, которые находятся на полуостровах Ямал и Гыдан.

Фото © ТАСС / Денис Кожевников