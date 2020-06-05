Парень показал, как он изменился за 3 года без наркотиков, и ему сперва даже не поверили

Пользователь Reddit GlobalATL в теме "Качественно новый уровень" опубликовал коллаж, который не может никого оставить равнодушным. Разница между фотографиями — всего три с половиной года. Но, посмотрев на них, сложно поверить, что снимался один и тот же человек.
На первом снимке — бледный парень болезненного вида, чьё лицо непроизвольно искривляется. Он уже несколько лет сидит на наркотиках.
Парень слева в состоянии сильной зависимости, которая становится всё хуже и хуже. Он так сильно обдолбан, что его глаза сейчас будто закатятся внутрь его головы. Этого парня никто бы не оставил у себя дома одного. Он врёт всем, с кем общается. Он бегал от копов уже три раза за год. Он ненавидит себя так сильно, что не способен мыслить трезво. <...> Парень слева сдался... он был на полпути, чтобы стать очередной строкой в отчётах смертности от наркотиков
GlobalATL
Фото © Reddit / GlobalATL
Но на второй фотографии парень выглядит уже намного презентабельнее. Конечно, легко не было. Но эти 1260 дней оказались одними из самых значимых в жизни.
Парню справа дали надежду, когда он её потерял. Парень справа воскрес духовно. Он вылечился от наркомании и получил диплом радиоведущего. Он работал в три смены, чтобы платить алименты. Он получил восьминедельную стажировку на радиостанции, и его наняли. Эти три года дали ему больше возможностей, чем когда-либо. Он восстановил отношения с семьёй и друзьями. Ему снова доверяют его родные. Его голос звучит на пяти радиостанциях. Он купил дом и воспитывает своих детей. <...>
Парню справа больше не стыдно за парня слева (хоть он и ненавидит то фото). Он в завязке уже больше трёх лет. И раз он смог сделать это, то и вы тоже на это способны
GlobalATL
Фото © Instagram / tragedytriumph
В посте Аарон не указал ни своего имени, ни возраста, поэтому пользователи соцсети поначалу даже не могли поверить, что его история реальна. Но всё действительно так, как рассказал американец. Сейчас он работает на радио и ведёт авторский подкаст "От трагедии к триумфу", в котором рассказывает о том, через какие тернии ему пришлось пройти, чтобы стать тем, кем он является сейчас.