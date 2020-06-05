Парень показал, как он изменился за 3 года без наркотиков, и ему сперва даже не поверили

Парню справа дали надежду, когда он её потерял. Парень справа воскрес духовно. Он вылечился от наркомании и получил диплом радиоведущего. Он работал в три смены, чтобы платить алименты. Он получил восьминедельную стажировку на радиостанции, и его наняли. Эти три года дали ему больше возможностей, чем когда-либо. Он восстановил отношения с семьёй и друзьями. Ему снова доверяют его родные. Его голос звучит на пяти радиостанциях. Он купил дом и воспитывает своих детей. <...>

Парню справа больше не стыдно за парня слева (хоть он и ненавидит то фото). Он в завязке уже больше трёх лет. И раз он смог сделать это, то и вы тоже на это способны