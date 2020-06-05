Навстречу смерти. История побега самого знаменитого бандита 90-х из "Матросской Тишины"

Знаменитый наёмный убийца Александр Солоник оказался единственным, кому удалось успешно бежать из "Матросской Тишины". Правда, бежал он навстречу собственной смерти.

5 июня 1995 года из следственного изолятора "Матросская Тишина" был совершён дерзкий побег. Знаменитый наёмный убийца Александр Солоник, застреливший при задержании трёх милиционеров и охранника и подозреваемый в убийстве ряда криминальных авторитетов, бежал при помощи одного из надзирателей. Этот побег стал единственным успешным за всё время существования изолятора.

От могильщика до знаменитого бандита

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Александр Солоник был одной из самых знаменитых фигур в криминальном мире 90-х годов. И одной из самых мифологизированных. Часть этих легенд была газетными выдумками, кое-что присочинил и сам Солоник, бывший чрезвычайно честолюбивым человеком. Даже сидя в СИЗО с перспективой смертной казни либо пожизненного заключения, он тем не менее настойчиво просил своего адвоката организовать переговоры по поводу съёмок фильма о нём.

Так, была крайне популярна легенда о том, что Солоник до своей бандитской карьеры служил в спецназе ГРУ. По другой версии, он и вовсе прошёл службу в некой засекреченной элитной части, где из него сделали настоящего терминатора.

На самом деле Солоник служил в совершенно обычной советской воинской части на территории ГДР. Мечтал о службе в милиции. Демобилизовавшись, некоторое время проработал патрульным, затем поступил в Высшую школу милиции. Однако из неё он был отчислен с убийственной формулировкой: за дискредитацию звания милиционера.

Отчисленный с позором курсант вернулся в родной Курган, где устроился работать могильщиком. На кладбище он познакомился с будущими лидерами курганской ОПГ, которые стали его работодателями. Но прежде чем стать известным в криминальных кругах киллером, Солоник оказался в тюрьме. В 1988 году он был осуждён за изнасилование. Ему удалось сбежать из зала суда, но через несколько недель он был найден в Тюменской области и отправлен в тюрьму.

Два года спустя ему удалось бежать во второй раз. На этот раз он сбежал через канализационную трубу в промзоне. В это время курганская группировка уже стремительно набирала силу, перебравшись в столицу. Там амбициозные провинциалы решили откусить свой кусок пирога и повели кровавую борьбу с местными группировками.

Солоник больше всего увлекался в жизни тремя вещами: автомобилями, оружием (в Москве он специально оборудовал одну из съёмных квартир под склад оружия, где хранились даже гранатомёты) и женщинами. Всё это в избытке могли предоставить ему курганские в обмен на выполнение "работы, связанной с риском".

Бойня на рынке

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После побега из тюрьмы Солоник перебрался в столицу, где при помощи курганских получил поддельный паспорт и вскоре превратился в штатного киллера группировки. Всё это время он оставался в розыске как беглец из тюрьмы.

В начале октября 1994 года на Петровско-Разумовском рынке в рамках обычной проверки документов милиционеры задержали двух мужчин. Те спокойно отреагировали на предложение пройти в опорный пункт для установления личности. Но там один из мужчин неожиданно выхватил из-под плаща пистолет и в упор расстрелял четверых человек: трёх милиционеров и одного сотрудника ЧОПа. После этого он кинулся бежать, отстреливаясь от преследовавших его охранников и милиционеров. Одна из пуль преследователей попала беглецу в спину. Раненный в почку Солоник был задержан и доставлен в больницу.

Бойня на рынке стала резонансным событием, особенно после того, как арестованный взял на себя ответственность за несколько десятков убийств, произошедших в Москве за последние четыре года. В том числе и за убийства ряда лидеров криминальных группировок.

Солоника сразу же окрестили киллером № 1, хотя реальный масштаб его деятельности до сих пор неясен. Трудно сказать, что побудило его взять на себя вину в этих преступлениях. Возможно, он опасался, что не выживет после ранения, и решил рассказать правду, чтобы оставить след в истории криминального мира. Нельзя исключить и того, что он приписал себе чужие грехи из тщеславия, поскольку ему в любом случае грозило максимально возможное наказание за убийство милиционеров и охранника — смертная казнь (мораторий на неё в то время ещё не действовал). Достоверно подтверждены как минимум пять совершённых им заказных убийств плюс четыре убийства при задержании на рынке. Но реальное число могло быть значительно больше.

Так или иначе, оправившись от ранения, Солоник сменил тактику. Он отказался от всех ранее данных показаний и начал готовить план побега.

Загадочный побег

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В "Матросской Тишине" Солоник провёл около восьми месяцев, прежде чем ему удалось бежать. Это был первый в истории успешный побег из "Матросской Тишины". И до сих пор он остаётся единственным удачным (с тех пор из СИЗО бежали ещё двое, но оба были задержаны спустя несколько часов). В истории этого побега всё ещё остаётся немало загадок.

5 июня 1995 года Солоник бежал из "Матросской Тишины", откуда, как считалось, невозможно было сбежать. Вместе с ним пропал и один из сотрудников СИЗО, младший сержант Сергей Меньшиков.

Точное время их исчезновения установить не удалось. Поздним вечером 4 июня Солоник ещё находился в своей одиночной камере. В 01:20 ночи 5 июня во время обхода постов было обнаружено исчезновение Меньшикова. Заподозрив неладное, в СИЗО начали экстренную проверку камер. В одиночке Солоника на кровати лежал манекен, сделанный из газет, а на полу лежала разорванная коробка из-под патронов для пистолета. Сыщики пришли к выводу, что побег был совершён около 00:20 ночи.

В общих чертах следствию удалось восстановить картину побега. Учитывая меры безопасности в СИЗО, бежать без помощи конвоира Солонику бы не удалось. Меньшиков в ночь дежурства раздобыл ключи от помещений корпуса, а также 20-метровый альпинистский шнур. Он отпер двери в камеру бандита, после чего провёл его через весь корпус № 9 к прогулочной площадке. Там они забрались на стену и при помощи закреплённого шнура благополучно спустились на землю уже за пределами изолятора.

Однако несколько моментов так и остались невыясненными. Как именно Меньшикову удалось провести Солоника через другие посты незамеченным (по пути к площадке им надо было преодолеть пять закрытых дверей, а на этаже, где находилась камера Солоника, дежурил ещё как минимум один надзиратель)? И как Меньшикову удалось раздобыть ключи от корпуса?

Также осталось неясным, был ли Меньшиков специально внедрён на должность надзирателя для организации побега Солоника или нет. В пользу первой версии свидетельствовал тот факт, что Меньшиков устроился на работу в ноябре 1994 года, уже после появления преступника в СИЗО. По другой версии, Меньшиков не имел отношения к ОПГ, но не устоял перед колоссальной взяткой: некоторые СМИ сообщали, что на организацию побега курганские потратили 500 тысяч долларов, большую часть которых получил надзиратель.

Смерть в Греции

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После бегства Солоника тщательно проверялись все аэропорты и вокзалы столицы. Но никаких следов беглеца найти не удалось. Правоохранители выдвинули версию о том, что Солоника уже нет в живых и, вероятнее всего, его побег был организован специально для того, чтобы устранить много знавшего наёмного убийцу.

На самом деле Солоник был не только жив, но и находился в Москве. Почти два месяца он перемещался с одной съёмной квартиры на другую и даже сделал пластическую операцию. В то время греческие паспорта за вознаграждение в несколько тысяч долларов можно было раздобыть без особых проблем (за мзду просителю придумывали бабушку или дедушку из понтийских греков и сразу выдавали паспорт). Этим сразу же воспользовались многие преступные авторитеты (в начале нулевых эти греческие паспорта вызвали грандиозный скандал в ЕС). Солоник оформил себе греческий паспорт на имя Владимира Кесова и благополучно вылетел по нему в Грецию, где жил на съёмной вилле.

Там он вёл праздный образ жизни, купался, загорал, тусовался на дискотеках. Сгубило наёмного убийцу его честолюбие. Он хвастался девушкам на дискотеках, что он знаменитый киллер, про которого пишут газеты, и особой осторожности не соблюдал. В итоге слухи о пребывании Солоника в Греции дошли до России, после чего ими заинтересовались и российские, и греческие правоохранители.

В то же время лидер ореховской ОПГ Сергей Буторин инсценировал свою гибель и перебрался в Испанию. Он опасался, что курганские могут использовать Солоника против него (ранее группировки были союзными, но затем разругались), поэтому по его приказу вилла Солоника была напичкана прослушивающей аппаратурой.

Прослушивая разговоры киллера, Буторин узнал, что тот нелицеприятно о нём отзывается. Кроме того, в случае ареста он мог дать против него показания (курганские периодически выполняли заказы для ореховских в период союза) и выдать его местонахождение. Окончательно решил судьбу Солоника арест в Москве в конце января 1997 года одного из лидеров курганских — Андрея Коллегова (знавшего местонахождение Солоника). В итоге Буторин отдал приказ устранить слишком много знавшего наёмного убийцу.

Группа киллеров во главе с Александром Пустоваловым под благовидным предлогом заманила на одну из вилл Солоника и его спутницу. Там они скрутили Солоника, после чего Пустовалов задушил его шнуром. Спутницу преступника убили как нежелательного свидетеля. Тело Солоника было выброшено на свалку в пригороде Афин, где оно было обнаружено 2 февраля 1997 года. Личность убитого была подтверждена как совпадением отпечатков пальцев, так и генетической экспертизой. Мечта Солоника сбылась, про него сняли несколько художественных и документальных фильмов. Но уже после его смерти.

Пустовалов был арестован в 1999 году и в настоящее время отбывает 24-летний тюремный срок за 13 убийств. Буторин был задержан в Испании в 2001 году и сейчас отбывает пожизненное заключение в России.

Неясной осталась лишь судьба сержанта Меньшикова, который помог Солонику бежать из "Матросской Тишины". Через несколько недель после побега СМИ сообщили о том, что тело Меньшикова было обнаружено в реке Яузе. Однако уже через несколько дней эта новость была опровергнута.