Тайна подлодки К-129. СССР не признал гибель субмарины, а американцы пытались достать её с глубин

Оглавление Исчезновение субмарины Операция "Азориан" Молчание Кремля Кто виноват? Авария была? Подводниками пожертвовали?

Гибель 8 марта 1968 года советской дизель-электрической подводной лодки К-129 стала настоящей трагедией для родственников 98 погибших моряков. Но удивительное дело: ни в марте, ни в последующие месяцы в советской печати не появилось ни слова о том, что лодка погибла. Да и на международном уровне СССР хранил молчание, как будто ничего не случилось.

Исчезновение субмарины

Подводная лодка К-129 вышла на внеплановое боевое дежурство из Авачинской бухты (Камчатка) 24 февраля 1968 года. Командовали лодкой опытный подводник капитан I ранга Владимир Кобзарь и его старший помощник капитан II ранга Александр Журавин.

Фото © Wikipedia

В соответствии с полученным заданием К-129 должна была пройти на юг вдоль 162-го меридиана до 40-й параллели и повернуть на восток. На борту подлодки находились две торпеды с ядерными боеголовками и три ядерные ракеты — в случае ухудшения международной обстановки лодка могла подойти к берегам США и произвести запуск ракет из подводного положения. Движение лодки должно было осуществляться максимально скрытно, и маршрут был проложен в "бесполётной зоне" так, чтобы избежать внимания патрульной авиации США, базирующейся на Алеутских островах и на Гавайях.

В полночь 26 февраля подлодка связалась с командованием, дежурство проходило в штатном режиме. Следующее радиодонесение должно было поступить 8 марта из поворотной точки маршрута. Однако К-129 на связь не вышла.

В центральном командном пункте Тихоокеанского ВМФ была объявлена тревога. Лодку искали 73 дня, десятки кораблей и субмарин прочёсывали океан в районе её маршрута, брали пробы воды на радиацию, надеялись увидеть хотя бы пятна от масел и топлива. Ничего. Что же случилось? Исчезла, как и не было.

Эти подлодки проигрывали американским субмаринам в боевом оснащении — атомный авианосец США мог нести до 16 баллистических ракет с ядерными боеголовками. Дизель-электрическим подлодкам приходилось то и дело всплывать, чтобы перезарядить аккумуляторы, но главное — дизельные и дизель-электрические подлодки оставались очень шумными, американцы без труда вычисляли их местоположение и часто скрытно сопровождали.

Советские подводники даже разработали специальный манёвр для обнаружения противника: на полной скорости подлодка разворачивалась и начинала идти назад. Американцы предпринимали манёвр уклонения и обнаруживали себя. За рискованность этот приём подводники США прозвали "сумасшедший Иван".

Командир ПЛ К-129 капитан I ранга Кобзарь Владимир Иванович. / Экипаж К-129 перед последним походом. В центре старпом — капитан II ранга Журавин Александр Михайлович. Фото © H38brrzk.ru

30 июля 1968 года после безрезультатных поисков командование ТОФ вывело К-129 из состава флота. Всё, что касалось последнего выхода лодки в море, было засекречено. Ничего не знали даже родственники. Для них "экипаж лодки погиб при исполнении обязанностей". Где? Неизвестно. Океан большой.

Операция "Азориан"

Но на другом берегу Тихого океана были люди, которые знали, где искать затонувшую К-129. Формально к разработке американцами проекта "Азориан" позволила приступить поисковая операция советского флота, которая не могла пройти незамеченной. Найти советскую лодку, поднять её на поверхность и поживиться тем, что на борту, — такую задачу ЦРУ поставило перед специалистами. Операция была лично одобрена президентом США Ричардом Никсоном.

Фото © Wikipedia

Место катастрофы заокеанские "партнёры" нашли на удивление быстро. К-129 лежала на морском дне на глубине 5600 метров в северной части Тихого океана, в точке с координатами 40°06′ северной широты 179°57′ восточной долготы (по другим данным, координаты точки 38°5' с.ш. и 178°57' в.д.).

Поднять её вызвался эксцентричный американский миллиардер Говард Хьюз, известный по фильму "Авиатор", который до этого уже сотрудничал со спецслужбами. Подъём лодки было решено прикрыть геологоразведочными работами.

Говард Хьюз. Фото © Wikipedia

Компания "Хьюз тул" по контракту с Правительством США спроектировала особое судно водоизмещением 50 тысяч тонн, способное поднять с глубины 2000-тонную лодку, и построила его на верфях Хьюза. В комплект судна входил док-понтон, через который лодку должны были поднять из воды. Для подъёма субмарины был разработан специальный глубоководный захват с клешнями и подводный аппарат "Клементина". В случае удачи подлодку можно было целиком спрятать в док-понтоне.

Судно получило название Hughes Glomar Explorer. Проект обошёлся США в 350 миллионов долларов, что по современному курсу равно 1,7 миллиарда долларов, а общее количество человек, задействованных в проекте, составило четыре тысячи. Подъём было решено провести в конце лета 1973 года.

Молчание Кремля

Знали ли об операции в Кремле? Да, знали. Контр-адмирал Анатолий Штыров, занимавший тогда должность первого заместителя начальника разведки ТОФ, писал, что в район работы американцев постоянно ходили разведывательные суда. Но доклады наверх ничего не давали, тихоокеанцам советовали "сосредоточить свои силы на поставленных задачах".

Контр-адмирал Анатолий Штыров. Фото © Wikipedia

Чтобы американцы раз и навсегда оставили попытки поднять подлодку, Кремлю надо было лишь признать факт аварии К-129 и объявить её корпус воинским захоронением. Но Кремль молчал.

Историки и военные до сих пор спорят, какой именно объём секретных материалов попал в руки ЦРУ — когда лодку уже практически достали, её повреждённый корпус развалился. В захватах Explorer осталась часть субмарины. По признаниям самих американцев, им достались торпеды и тела шестерых погибших подводников. Шифровальные аппараты, шифры, коды, документы и три ракеты с ядерными боеголовками снова ушли на дно.

Надо отдать должное: американцы похоронили советских моряков в море с почестями, в соответствии с традициями советского флота. А фонившие обломки К-129 доставили в Гонолулу для изучения. За оставшимися отсеками ЦРУ собиралось вернуться в 1974 году, но ему помешало разоблачение: в офис Хьюза вломились грабители и вместе с деньгами забрали секретные документы. Вскоре о советской подлодке К-129 уже трубили все газеты США.

Наконец заговорила и Москва, угрожая американцам бомбардировкой в случае повторного появления кораблей США в районе затопления К-129. ЦРУ отказалось от дальнейших действий, свернуло "Азориан", и ядерные боеголовки остались лежать на дне океана.

Кто виноват?

Прошло много лет. В России сменился режим, прошла разрядка, началось новое противостояние, США передали России материалы по К-129, но ответа по-прежнему нет. Российские подводники выдвигают разные версии. Среди них — техническая неисправность клапана, вызвавшая затопление воздуховода двигателя и провал лодки ниже предельной глубины; взрыв водорода при подзарядке аккумуляторов с разрушением корпуса лодки; столкновение с надводным судном на перископной глубине и разгерметизация корпуса. Так что же стало причиной катастрофы?

Главной версией остаётся столкновение с американской субмариной Swordfish. По странному стечению обстоятельств эта подлодка через несколько дней после исчезновения К-129 прибыла на базу в Йокосуке с повреждениями боевой рубки и встала на ремонт. Работы велись скрытно и быстро: на рубку были наложены заплаты, заменены и покрашены поручни. Утром субмарина покинула Японию и ушла в США, где полгода находилась на ремонте и в море не выходила.

Скорее всего, Swordfish, преследуя К-129, слишком приблизилась к советской подлодке, а когда Кобзарь приказал совершить знаменитый разворот "сумасшедший Иван", не смогла уйти от столкновения и протаранила советское судно. Это подтверждают и некоторые снимки, переданные США России, где на корпусе лодки видна узкая длинная пробоина.

Авария была?

Американцы и сейчас отрицают свою вину. Они указывают, что в 1968 году в Тихом океане уже была развёрнута система SOSUS, включавшая сотни гидрофонов и настроенная на поиск советских подлодок. Новая экспертиза записей, проведённая в 2009 году, показала, что взрыв на К-129 произошёл, скорее всего, 11 марта. Именно в этот день гидрофоны США зарегистрировали два мощных подводных взрыва, которые американцы соотнесли со взрывами в ракетных шахтах № 2 и № 3 К-129, когда она находилась в подводном положении.

Патрульный противолодочный самолёт P-2H "Нептун". Фото © Wikipedia

Однако этим взрывам предшествовали три более тихих хлопка, которые произошли внутри корпуса лодки. Американские эксперты предположили, что на борту К-129 произошла авария, несколько дней К-129 находилась без связи, а 11 марта 1968 года произошли взрывы в ракетных двигателях, и лодка провалилась на глубину уже с частично затопленным корпусом.

Противники этой версии утверждают, что в 1968 году SOSUS "плохо слышал", а сторонники указывают, что сигналы были приняты не только стационарными гидрофонами, но и американскими судами, ближайшее из которых находилось всего в 300 милях от места происшествия. Это-то и позволило США сократить зону поисков и быстро найти К-129.

Подводниками пожертвовали?

Но почему молчал Кремль? На самом верху не раз намекали: Москва знала всё, но помалкивала якобы для того, чтобы не выдать какого-то советского разведчика — высокопоставленного чиновника ЦРУ. Ставки в игре были настолько высоки, что подводниками просто пожертвовали. О судьбе экипажа К-129 заговорили только после развала СССР.

Памятник погибшим подводникам в городе Вилючинске, Камчатка. Фото © H38brrzk.ru

Были и другие версии молчания: выход К-129 был внеплановым, поэтому на борту лодки могло находиться новое оружие, которое моряки должны были испытать в условиях дальнего похода. Возможно, что-то пошло не так. Быть может, именно ради этой новинки лодку поднимали и американцы, лишь благодаря счастливому случаю разработка так и осталась лежать на дне Тихого океана.