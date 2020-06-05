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"Какой возврат территорий?" Японцы были возмущены призывами журналиста "вернуть" Южные Курилы

Некоторые читатели и вовсе не верят, что данный вопрос сможет когда-либо решиться.

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Фото © ТАСС / Сергей Красноухов

Читателей японского портала Wedge Infinity возмутили призывы журналиста Юкио Касиямы вернуть все острова, расположенные на Южных Курилах, а не два, как о том рассуждают власти страны Восходящего солнца.

По его мнению, данная идея является "бесплодной" и "вредной". Отметим, что требования японской стороны изменились в 2020 году. До этого в Токио вели разговоры о "возврате" всех четырёх островов.

Касияма также напомнил, что ни на какие уступки не хочет идти Россия, которая отмечает невозможность переговоров по данному вопросу.

Легко на уступки российской стороне мы пойти не можем. Мы не можем отбрасывать в сторону важнейший признак любого государства — его территориальный суверенитет, — написал Касияма.

Однако идеи журналиста не поддержали жители страны, которые поставили под сомнение осуществимость подобных призывов.

Россия нам острова не вернёт. Япония только и может, что причитать внутри страны и за рубежом, что "северные территории" принадлежат ей. Вот и всё, — подчеркнул один из пользователей.

Некоторые также обращали внимание на не самые хорошие отношения между Токио и Москвой и даже отсутствие дружбы между ними.

Какой возврат территорий? Всерьёз об этом можно говорить разве что союзным государствам. А не нам с нашими отношениями с Россией! — заключил другой читатель.

В итоге японские граждане призвали руководство страны развернуть вблизи границ "ракетные дивизионы" и "американские военные базы".

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