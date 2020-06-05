"Какой возврат территорий?" Японцы были возмущены призывами журналиста "вернуть" Южные Курилы

Читателей японского портала Wedge Infinity возмутили призывы журналиста Юкио Касиямы вернуть все острова, расположенные на Южных Курилах, а не два, как о том рассуждают власти страны Восходящего солнца.

По его мнению, данная идея является "бесплодной" и "вредной". Отметим, что требования японской стороны изменились в 2020 году. До этого в Токио вели разговоры о "возврате" всех четырёх островов.

Касияма также напомнил, что ни на какие уступки не хочет идти Россия, которая отмечает невозможность переговоров по данному вопросу.

— Легко на уступки российской стороне мы пойти не можем. Мы не можем отбрасывать в сторону важнейший признак любого государства — его территориальный суверенитет, — написал Касияма.

Однако идеи журналиста не поддержали жители страны, которые поставили под сомнение осуществимость подобных призывов.

— Россия нам острова не вернёт. Япония только и может, что причитать внутри страны и за рубежом, что "северные территории" принадлежат ей. Вот и всё, — подчеркнул один из пользователей.

Некоторые также обращали внимание на не самые хорошие отношения между Токио и Москвой и даже отсутствие дружбы между ними.

— Какой возврат территорий? Всерьёз об этом можно говорить разве что союзным государствам. А не нам с нашими отношениями с Россией! — заключил другой читатель.