Космический зонтик России. Как организована национальная противоядерная система "Купол"

Россию прикрыли из космоса от крылатых ракет. Минобороны заявило, что система "Купол", которую внедряли и разворачивали уже более десяти лет, наконец-то заработала. Последний спутник с суровым названием "Тундра" вышел на орбиту. Теперь космическая группировка будет мониторить всю территорию Соединённых Штатов Америки. Причём орбитальную российскую группировку прикрывает с земли наземная система. Как устроена современная система ракетного оповещения — смотрите в инфографике.