Россия должна отдать Японии все четыре острова южной части Курил. Об этом заявил японский политолог Юкио Касияма в статье для Wedge Infinity. Он напомнил, что в мае японский МИД в "Синей книге по дипломатии" снова заявил, что на острова распространяется суверенитет Японии. Однако Касияма обратил внимание на то, что в докладе не уточняется, какие именно острова имеются в виду: Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.

Касияма предположил, что таким образом японские власти рассчитывают оставить себе пространство для манёвров в надежде добиться от России возвращения хотя бы двух островов, что, по его мнению, неприемлемо.

Он настаивает на том, что власти должны вернуться к первоначальным требованиям о передаче Японии всех островов, иначе Токио рискует оказаться в крайне невыгодном положении. Причём не только перед Россией, но и перед другими странами, с которыми у него есть территориальные конфликты. Якобы таким образом Япония продемонстрирует, что она готова легко отдать свои земли.

Очнись, Юкио! Какие свои земли?! Курилы уже 75 лет не являются японской землёй! Какие уступки российской стороне? То, что официальному Токио хватает дипломатической сдержанности, чтобы ничего не требовать, тем самым не нарвавшись на ответную грубость? Или Касияма хочет спровоцировать дипломатический скандал?

Кстати, его утверждение о том, что, "идя на уступки" России, Япония покажет всему миру, что "можно оккупировать японские земли", и вовсе смешно, если вспомнить, что Япония со времён войны остаётся оккупированной США, против чего активно выступает местное население. Впрочем, в комментариях местное население Касияму уже поставило на место, объяснив, к чему ведут подобные заявления.

"Хватит этого нытья!" — написал один из читателей. "Россия нам острова не вернёт. Япония только и может, что причитать внутри страны и за рубежом, что "северные территории" принадлежат ей. Вот и всё", — написал другой. "Япония, проснись! Никогда Россия тебе острова не отдаст!" — добавил третий. Всё же приятно слышать голоса разума. Надо понимать, что не все японцы верят популистским обещаниям властей решить "проблему северных территорий".

Те же эту тему активно эксплуатируют, давя на чувства тех, кто верит в то, что острова можно вернуть. Впрочем, аккуратно — стараясь не переходить красную черту, за что их и попрекает Касияма.

Политолог убеждён, что его правительство должно требовать возвращения всех четырёх островов. Может, ещё отвоевать потребует? Знаешь, Юкио, такую русскую песенку "Вы не суйтесь, самураи"? Ещё дальше зашли в прошлом году японские коммунисты, которые потребовали у России "вернуть" не только Южные, но и Северные Курилы, дескать, это тоже исконно японская территория, принадлежавшая ей до войны.

По их мнению, если заявить о правах в том числе на северную часть архипелага, то удастся "заполучить" южную. Каким образом — не уточнялось. Видимо, это у японских реваншистов привычная тактика: требуй большего, чтобы получить меньшее. Может, и Касияма, требуя четыре острова, надеется, что удастся получить хотя бы два.

Напомню, в декларации 1956 года речь шла о возможной передаче двух островов. Недавнее предложение Москвы вернуться к этому документу возбудило японцев настолько, что они почему-то сочли, что вопрос решён и эти два острова уже у них в кармане.

И ведь никто не потрудился перечитать документ, в котором говорилось, что это может произойти (а может и не произойти) в качестве "жеста доброй воли со стороны СССР" и после заключения мирного договора.

Однако японцы тогда кочевряжились (скорее всего, под давлением США), а спустя четыре года заключили с американцами договор, который отдавал всю их территорию под американские базы, что сделало передачу островов в принципе невозможной.

Когда Путин предложил вернуться к декларации 1956 года, имелось в виду, что она была подписана до договора с американцами. Таким образом, начинать даже гипотетический разговор о передаче даже двух островов возможно лишь после гарантий от Токио, что там не будет американских баз. А такие гарантии невозможны, пока действует японо-американский договор.