Мировой пожар беспорядков. Кто поджигает и каковы сценарии кризиса

На западе США горят леса. Говорят, это вызвано сочетанием жаркой погоды и сильного ветра. Звучит правдоподобно, но вспоминается прекрасный старый роман Майкла Крайтона "Штамм "Андромеда". Там "Лесной пожар" — это название программы разработки биологического оружия и средств борьбы с эпидемической катастрофой. Последние части романа называются "Пожар разгорается" и "Пожар угас".

Как и предсказывалось с самого начала, "мировая инфодемия", спровоцированная вполне заурядной заразной болезнью — "по степени опасности — нечто среднее между азиатским гриппом 1899 года и гонконгским гриппом 1969 года", стала тотальным катализатором социальных процессов. На мировом, страновом и региональном уровнях.

Прежде всего, "инфодемия" резко обострила отношения между США и Китаем. Именно из Америки идёт "неофициальная" информация, что вирус был создан в китайских бактериологических лабораториях. Гипотеза сомнительная — коронавирус слишком патогенен для несмертельного оружия, недостаточно опасен для смертельного оружия и к тому же крайне генетически нестабилен. Как компонент биологического оружия непригоден. Все, кто разбирается в особенностях ОМП, это понимают, но в Интернете полно ссылок на "вирусологов из США, которые…".

Официальный Вашингтон под этим бредом не подписался, зато Трамп предъявил Китаю претензии по поводу "несвоевременного и неполного информирования мировой общественности" и выставил счёт на какую-то заведомо несуразную сумму. Китай платить, конечно, не станет, что обострит китайско-американские отношения и даст США возможность сделать следующий ход в торговой войне.

Я предполагаю традиционную "политику санкций". Её можно дополнить борьбой против китайских торговых сетей, которые будут названы "очевидными каналами распространения инфекции", и конфискацией китайских авуаров в американских банках. Китай ставят на место. Как Японию в 1941 году. Перед Перл-Харбором.

Впрочем, для США большая внешняя война не единственная возможность геопланетарной игры и, возможно, не лучшая. Нынешняя эпидемия поразительно точно совпадает с критической точкой очередного восьмидесятилетнего американского цикла. Цикл этот начался в 2001 году падением башен-близнецов и кризисом dot.com`ов.

В 2020–2021 годах он должен перейти в фазу острого кризиса. То есть в гражданскую войну между финансовым и промышленным капиталом, между экономикой потребления и услуг (5-й уклад) и производящей роботехнической экономикой (6-й уклад).

Конечно, это будет гражданская война иного типа, чем конфликт Севера и Юга в 1860-х годах или борьба красных и белых в России в 1918–1920 годах. Основная борьба будет происходить в правовом поле в пространстве норм, стандартов и регламентов, в мире сетевых протоколов, в игровых сеттингах. Но война есть война, значит, должны быть и смерти, и грабежи, и поджоги. Хотя бы потому, что подобные эксцессы помогают объявить экстремистскими все левые и антифашистские организации, хотя это напрямую противоречит первой поправке к конституции США.

Так что Джорджа Флойда убили очень вовремя. И, конечно, он не последний. Ближайшие месяцы, если не годы, Трампу придётся удерживать страну на самой грани бунта, но не за этой гранью. Не сомневаюсь, что он с этим справится.

В этом кризисе у США наилучшие перспективы. Просто потому, что Америка остаётся сегодня единственной страной, решающей свои, а не чужие проблемы. Европа и Китай ничего выиграть не могут, поскольку играют в американскую игру на американском поле и по американским правилам.

По мере "сворачивания" эпидемии в странах ЕС будет развёртываться политический кризис. Он обусловлен, во-первых, разорением среднего класса, во-вторых, общим ростом социального напряжения в связи с самоизоляцией, в-третьих, резким и демонстративным разделением общества на "ковид-лоялистов" и "ковид-диссидентов". Наконец, в-четвёртых, потерей доверия между верхами и низами, между элитами и массами.