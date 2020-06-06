Рекорды домашней кассы. Топ лучших фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Wink

С пылу с жару — свежий и горячий новый выпуск рубрики COWINK-20. Напомним, в нём Лайф и цифровой видеосервис "Ростелекома" Wink еженедельно рассказывают о самых популярных в России сериалах и фильмах. Платных и не очень.

В топ-20 платных проектов — полный штиль. Абсолютно все фильмы списка на этой неделе либо из него не выходили, либо когда-то в нём уже бывали. Тем не менее сдаём дежурный отчёт.

"Соник" — снова на первом месте. "Тролли" — сделали шаг назад. Мультфильм "Вперёд" — двинулся на восемь строчек, простите, вперёд. "Спутник" — уже шесть недель держится на достойной высоте! "Лёд-2" — внезапно вкатился на пятое место после долгого отсутствия.

Вместе со "Льдом", к слову, вернулись "Камуфляж и шпионаж", "Зов предков", "Остров фантазий", "Человек-невидимка", "Бладшот" и даже обласканный нами "Маяк". Вот бы он ещё "Джокеру" подсветил путь…

А также "Джентльмены". Но они на этой неделе потеряли всякое чувство такта и совершили аж двойное проникновение в чарт. На 10-й строчке — "Джентльмены" в прокатной озвучке. На 17-й — "Джентльмены" в переводе Гоблина.

Ах да! Динь-динь-динь! У нас новый рекордсмен! Фильм "Плохие парни навсегда" пережил "Холодное сердце" и держится в основном списке COWINK-20 уже 10 недель подряд.

В лузеры же за неделю спустились все случайные гости прошлого выпуска. Комедия "Неаполитанские мошенники", британо-американский ужастик с, пожалуй, самым непривлекательным названием, которое только можно было придумать, "Сторожка", испанская драма "Прощай" и не только.

Из "старичков" отлетели только "Туннель: Опасно для жизни", триллер Торбьорна Харра про катастрофу, вы не поверите, в туннеле, и мелодрама "Верю в любовь". Ну, как "старички"… Они, в отличие от других опустившихся, пробыли в чарте не одну, а целых две недели.

Зато который раз подряд за пределами пятёрки лидеров перепахало топ-20 бесплатных проектов. Но о самом интересном потом. Сейчас — просто об интересном.

Первое место — снова за "Ам Нямом". Второе — снова за "Машей и Медведем". В бронзу мёртвой хваткой вцепился "Щенячий патруль", который вырвался словно из небытия и не замечая проскочил 18 строчек.

Четвёртая строчка — за "Паразитами". Поразительно долго странный и точно непривычный для массового зрителя корейский фильм-сенсация пользуется спросом. На пятой строчке припарковалась многосерийная подростковая драма "В поисках Аляски".

А теперь к главному блюду — к суперновинке. Очень приятно видеть на девятой строчке "Апгрейд", научно-фантастический боевик про примерного семьянина, который после трагедии стал киборгом не по своей воле. Картина произвела в 2018 г. фурор, который подкинул режиссёра Ли Уоннелла в высшую лигу.

После успеха "Апгрейда" ему, во-первых, дали зелёный свет для продолжения в формате сериала. Во-вторых, ему поручили написать сценарий для ремейка культового "Побега из Нью-Йорка". В-третьих, прямо сейчас его последний фильм тусуется в платной двадцатке. Он называется "Невидимка".

Музыкальные номера на Wink уже которую неделю подряд ставят локальные рекорды. В прошлый раз лучшего результата — одиннадцатого места — достиг концерт ДДТ, а в этот — на десятую строчку влетел Баста.

Список лузеров открывается магией чисел. С третьего места за неделю слетел мультфильм "Три кота". Жаль, не после трёх недель. Было бы отменное комбо.

Совершенно внезапно вылетел последний долгожитель бесплатного чарта — сериал "Рассказ служанки". Целых девять недель подряд он держался в элитном списке. Но с наступлением лета что-то в этом рассказе пошло не по плану.