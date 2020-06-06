О чём "молчит" 5G. Мутации вирусов, инфаркт или аутизм?

Волна протестов против нового миллиметрового диапазона 5G поднялась сперва в Европе: в начале апреля, по данным СМИ, по Великобритании прокатилась настоящая волна вандализма — активисты жгли вышки с новым форматом связи в Ливерпуле, в Бирмингеме, в графстве Меллинг. Было уничтожено больше 20 вышек, причём в некоторых местах они простояли всего несколько дней. Затем несколько вышек с аппаратурой 5G были разгромлены в Нидерландах.

Причиной такого поведения жителей Евросоюза могла стать информация о том, что новый диапазон магнитных волн негативно сказывается на иммунитете людей, что может быть чрезвычайно опасно в период пандемии коронавируса CoViD-19. Почему опасения людей подвергнуться негативному воздействию магнитных волн миллиметрового диапазона не беспочвенны? Как на самом деле эти магнитные волны влияют на людей?

Производители безмятежны, а учёные бьют тревогу

Производители уверяют, что связь 5G ничем не отличается от связи 3G или 4G. Ну разве что диапазоном частот, которые в формате FR2 будут составлять 24–100 ГГц, и длиной волны — будут использоваться сверхкороткие миллиметровые волны. Из-за особенностей распространения таких волн мощные вышки придётся устанавливать каждые сто метров. Зато Интернет будет летать, спутники в космосе сделают его доступным по всей Земле, а пользователи через смартфоны на расстоянии смогут управлять всем — от кофеварки до гаражных ворот. Удобно? Очень! Но и опасно. Ведь излучатель будет в кармане у каждого человека.

Например, учёные из Еврейского университета в Израиле Ноа Бецалель, Пол Бен Иша и Юрий Фельдман выявили зависимость работы потовых желёз человека от воздействия излучения 5G и узнали, что магнитные волны этой частоты и длины могут изменять кардиограмму, то есть напрямую влияют на работу человеческого сердца. В своих статьях учёные прямым текстом просят отказаться от использования волн 5G до более детального изучения их влияния на людей.

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Израильтяне не первые, кто забил тревогу. Ещё в 2008 году появилась Венецианская резолюция, инициированная Международной комиссией по электромагнитной безопасности. Она признала, что влияние электромагнитных волн на людей изучено мало, нужны дополнительные исследования, что стандарты защиты от неионизирующего излучения не отвечают требованиям безопасности и должны быть изменены — особенно для беременных, детей и стариков.

Но главное — резолюция прямо указывает на эпидемиологическую опасность, то есть на то, что магнитное излучение может вызвать мутации в существующих вирусах и болезнетворных бактериях и может вызвать увеличение патогенности.

Под резолюцией стоят подписи видных учёных: доцента кафедры токсикологической генетики Стокгольмского университета (Швеция) Игоря Беляева, директора Национального исследовательского центра Института клинической физиологии Катарины Синти (Италия), патолога, профессора Колумбийского университета Реба Гудмана (США) и ещё 50 маститых учёных со всего мира.

Их выводы подтверждает независимый исследователь Артур Роберт Фирстенберг — основатель независимой компании "Рабочая группа по сотовой связи". В своём "Призыве остановить 5G на Земле и в космосе" он указывает, что из-за особенностей работы 5G антенны могут быть собраны в мощные фазированные решётки. Магнитный шум, воздействующий на людей, будет такой силы, что начнёт вызывать массовые мутации, выкидыши, изменение метаболизма, онкологию и повреждение ДНК. Увеличится количество детей, больных аутизмом, и детей с синдромом дефицита внимания, обучаемость упадёт, гиперактивность, наоборот, вырастет.

Главная мишень — кожа и глаза человека

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А что же говорят российские учёные? В СССР и в России воздействие миллиметровых волн изучалось с 1964 года. Советские учёные были весьма заинтересованы использованием миллиметрового излучения в лечебных целях. В статье "Миллиметровые волны в биологии и в медицине" учёных О.В. Бецкого, Т.И. Котровской и Н.Н. Лебедевой указано, что волны миллиметрового диапазона с частотой от 0 до 300 ГГц воздействуют на проникновение воды через мембрану клетки, на синтезирование молекулы АТФ (которая даёт клеткам тела энергию), изменяют структуру белков, изменяют вязкость жидкости в капиллярах и меняют саму способность сосудов проводить жидкость.

Учёные из Института радиотехники и электроники им. Котельникова РАН С.В. Савельев и Л.А. Морозова в статье "Механизм действия КВЧ-излучения на живые объекты" вообще приходят к выводу, что миллиметровые волны вызывают радиоотклик у всех живых объектов и клеток, в которых присутствует вода. Они указывают на аномально высокую биологическую активность миллиметровых волн, которая происходит даже при небольшой плотности излучения. Особенно опасными российские учёные признают сложные сигналы, в которых присутствует широкий спектр частот. В этом случае электромагнитное излучение может подобрать ключик к клеткам именно вашего организма.

Рационального объяснения подобному отклику ещё не найдено. Есть предположение, что волны 5G несут информационно-резонансное воздействие, которое не зависит от интенсивности излучения. Наибольшее влияние 5G оказывает на процесс деления клеток и поведение одноклеточных организмов. По сути, учёные столкнулись с тем, что ещё не могут объяснить и даже измерить — нет приборов такой чувствительности.

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Что это значит? Возможно, человечество, устанавливая систему 5G, снова открывает ящик Пандоры. Что в нём — неизвестно. Появление смертельных вирусов? Новых форм рака? Новые психические заболевания? Рождение мутантов-сверхлюдей? Ответа нет.

Даже ВОЗ признаёт, что исследований воздействия волн 5G на сегодняшний день очень мало, а основной опасностью воздействия радиочастотных полей является "нагрев кожи человека", что ведёт "...к повышению температуры". Главной мишенью для волн 5G могут стать кожа человека и его глаза. Быть может, недаром конспирологи Швейцарии уверяют, что у коров, которые пасутся рядом с вышками связи, часто рождаются телята с катарактой?