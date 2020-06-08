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Призраки Майдана и железный кулак. Как Лукашенко готовится защитить власть

Политолог Дмитрий Родионов — о том, сохранит ли Лукашенко доверие граждан в предвыборной чехарде.

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Фото © ТАСС / Петров Николай

Жителей Белоруссии хотят оградить от информации, несущей вред государству. Таким образом одну из своих приоритетных задач сформулировал новый глава Министерства информации республики Игорь Луцкий. Министр пообещал "корректировать" действия СМИ с целью обеспечить "доведение чёткой государственной политики". Он также высказал мнение, что сегодня не войны "определяют, как будет развиваться дальше мир, а определяет информация".

Интересно, на что он намекает? И главное — к кому обращено это заявление? Уж не к тем ли белорусам, которые не одобряют ту "чёткую государственную политику", о которой говорит Луцкий? Проще говоря — не к оппозиционно настроенным гражданам ли обращён этот "спич" с намёком на то, что теперь-то государство позаботится об устранении из информационного поля альтернативных официальной точек зрения? Не об усилении ли цензуры он говорит?

Напомню, на днях к оппозиции обратился и президент Александр Лукашенко. Конкретно к тем, кто считает, что побеждать власть можно не только на выборах, к т.н. майданутым: "Ещё раз подчеркиваю, "майданутым" это говорю, что мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране", — предупредил белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко напомнил о подавлении путча с расстрелом тысяч протестующих в Узбекистане. Это уже такой намёк. Отнюдь не тонкий. К слову, белорусские власти не только с теми, кто пытается "майданить", не церемонятся, но и с теми, кто планирует побеждать их законным способом — на выборах.

В минувшие выходные вновь сбор подписей за альтернативных Лукашенко кандидатов превратился в массовые митинги недовольных граждан и привёл к задержаниям. В частности, стало известно о задержании лидера партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца и ещё 10 активистов.

Нечто подобное наблюдалось и ранее. Напомню, в конце мая был задержан блогер Сергей Тихановский, чья жена баллотируется в президенты. Задержан он был после пикета по сбору подписей в Гродно, причём его обвиняют в оказании сопротивления и в нападении на сотрудников милиции, ему грозит уголовное дело

На следующий день задержали лидера незарегистрированной партии "Народная громада" Николая Статкевича, которому ранее отказали в выдвижении из-за непогашенной судимости. 5 июня в Гомеле задержали претендента на пост президента от Объединённой гражданской партии Владимира Непомнящих.

Что это, если не зачистка политического поля? Теперь будут зачищать ещё и информационное? Напомню, 3 июня Лукашенко отправил в отставку правительство, объяснив это предстоящими выборами. Правда, все предыдущие кабинеты он распускал после дня голосования, смена правительства до выборов — это что-то новое.

Многие эксперты обратили внимание на то, что первым в истории отправленным в отставку именно до выборов премьером стал именно Сергей Румас, которого считали прозападным (т.е. сторонником либерализации политической системы). В его отставке они увидели признаки того, что никакой либерализации не будет, а будет как раз наоборот.

Неслучайно новым премьером стал выходец из числа "силовиков", занимавший ранее пост председателя Госкомвоенпрома, также работавший в Совбезе и Генпрокуратуре. Комитет госконтроля возглавил зампред КГБ. Ранее ещё один зампред комитета стал главой президентской администрации. Наконец, первым вице-премьером стал бывший посол в Китае, что может говорить о том, что поворота к Западу не будет, а значит, не будет и каких-либо реформ.

Смена кабинета "реформаторов" на кабинет "силовиков" уже не на шутку встревожила оппозицию, представители которой уверены, что Батька собирается удерживать власть силой. В последнее время в Интернете всё больше распространяется информация о том, что реальный рейтинг Лукашенко в стране якобы всего три процента (соответствующие опросы провели два топовых интернет-портала) — не от этой ли информации собирается ограждать граждан Луцкий?

Как бы то ни было, огромные очереди желающих подписаться за любого кандидата, чья фамилия не Лукашенко, говорят о серьёзнейшем кризисе доверия к власти, а значит, арсенал её средств для победы на выборах будет только уменьшаться. На этом фоне обещания президента не допустить Майдан могут быть не только предупреждением оппозиции — принять итоги выборов и "не рыпаться", но и сигналом Москве, чья поддержка может стать едва ли не последней опорой белорусских властей. И эта поддержка в значительной степени растеряна.

Пытаясь "продать" России угрозу украинского сценария, Минск явно рассчитывает на то, что у Москвы не будет других вариантов, кроме как поддерживать действующую власть, ибо любая другая гарантированно будет хуже. И в этом Лукашенко явно может быть уверен, в отличие от поддержки собственного населения, вернуть которую за оставшееся время будет практически нереально.

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