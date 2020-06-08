Мальчик, водочки нам принеси. О "Брате-2" и погромах в США

Первый канал по-настоящему удивил. На воскресном показе легендарного фильма "Брат-2" вместо финальных титров показали беспорядки в США под песню "Гуд-бай, Америка". Реакция предсказуема: в соцсетях прогрессивно настроенных граждан начался пожар до небес. В адрес дирекции Первого канала посыпались проклятия от либеральной общественности. Не обошлось без обвинений в расизме, правда, никто так и не смог сформулировать, в чём же здесь расизм.

Любовь Соболь прозвала авторов этой идеи "скотами", а Виктор Шендерович увидел в финальных титрах разжигание межнациональной розни. Правда, тоже не смог пояснить, где же здесь разжигание. В целом ситуация получилась презабавная: граждане, которые никогда не смотрят этот проклятый зомбирующий телевизор, возмутились тем, что показывают по телевизору. Наверное, они ещё и Соловьёва точно так же не смотрят. Ну да ладно.

На самом деле всё просто. Это называется простым американским словом "троллинг". Причём, как говорят в Интернете, получилось так толсто, что даже тонко. А негодующая общественность наглядно показала, что ничего не понимает в искусстве.

Неизвестно, задумывалась ли дирекция телеканала об актуализации искусства в эпоху метамодерна, но получилось именно так. В самом деле, кадры с погромами выглядят прямым продолжением истории, рассказанной Балабановым: с чёрным гетто, сутенёрами в пышных шубах, обозлёнными парнями из Гарлема, напавшими на Данилу.

И в этом плане современные кадры вписались в кино 20-летней давности максимально органично. Вот вам отличный пример современного искусства, нового визуального акционизма! Даже неважно, хотел того Первый канал или нет. Получилось круто.

Это закономерное продолжение истории о той самой настоящей Америке, которую 20 лет назад показал Балабанов. После десятилетнего преклонения перед американской свободой зритель увидел США, которые сильно отличаются от слащавого образа из рекламы жевательной резинки или из программы "Америка с Михаилом Таратутой".

Страна, исторически разделённая пополам расовым вопросом, где общество до сих пор отчасти сегрегировано по цвету кожи, а в чёрных районах царит нищета и преступность. Страна, которая до сих пор не смогла (или не захотела) разобраться с обидами прошлого. Нет, никакого злорадства: жаль нищих чёрных парней, жаль белых, попавших под горячую руку погромов и мародёрства, по-своему, наверное, жаль тех, кто решил встать на колени. Ну, такая вот страна со своими проблемами.

Размышления же о том, как воспринял бы эту акцию Балабанов, оставим фантазёрам. Вспомним, например, недавнее интервью Михаила Козырева журналу Esquire, где тот заявил, что "Брат-2" преумножил зло в мире и привёл к разрушительным последствиям.

"Я абсолютно убеждён, что у тех людей, которые поехали в Донбасс, перед глазами и в видеоплеере был Данила Багров. Я не мог представить, что этот фильм станет методичкой для поколений. А он стал! Мы-то знаем, что никаких врагов у нас нет. А после фильма люди поверили, что есть", — сказал Козырев.

Тут на фразе "Никаких врагов у нас нет" где-то в радужном мире зашуршали крыльями розовые пони. А мы лишь скажем спасибо Михаилу за то, что признал очевидное: дилогия Балабанова до сих пор живее всех живых.

Потому что это наше: дерзкое, вопиюще неполиткорректное, грубое и невероятно чужое в новом стерильном мире, где нельзя сказать лишнее слово, чтобы кто-нибудь не оскорбился. Покажи сейчас дилогию для американской публики — они же глаза выпучат в ужасе: как так, разве так можно? В Голливуде такое сейчас можно разве что Клинту Иствуду, великому старику, ему давно уже наплевать на всё.