Зачем прописывать социальные гарантии в основной закон страны

В стране продолжаются бурные дискуссии вокруг голосования по поправкам в конституцию, которое пройдёт 1 июля. Ходить — не ходить, голосовать — не голосовать — в Интернете ломается множество копий, и большинство из них — не по делу. Ведь за политическими спорами мало кто пытается вникнуть в идеологическую суть поправок. Рассмотреть не с точки зрения сиюминутных интересов отдельных игроков или миллиардов рублей, которые будут потрачены на финансирование той или иной новой статьи, а рассмотреть через призму идеологических основ существования страны. Конституция — она ведь именно об этом. Она — документ, который фиксирует эти основы и является фундаментом для всей государственности. Не государства, а именно государственности.

Поправки в конституцию, как известно, условно делятся на несколько пакетов: политический, идеологический, суверенный, социальный. И последний, судя по всем опросам, пользуется наибольшей поддержкой населения. Россияне рассматривают свою страну как государство именно социальное. И речь тут не только о каком-то нарративе, сформированном в СССР. Это видение идёт из глубины веков. Оно вшито в культурный код народа.

Собственно, Владимир Путин эту часть культурного кода прекрасно понимает. Именно поэтому на всех своих пресс-конференциях, круглых столах и прямых линиях с россиянами он уделяет столько внимания "социалке". И речь не просто о большой доле социальных вопросов в общей повестке конференций — Владимир Путин демонстрирует искреннее внимание к собеседникам, что-то записывает и пытается отвечать по существу. Не формалистски из серии "да-да, конечно", а конструктивно, где-то даже критически, но с неизменным обещанием разобраться в вопросе.

В Кремле прекрасно понимают, что россияне готовы терпеть какие-то экономические сложности, с пониманием относятся к объективно существующим проблемам наподобие коронавируса и введённых из-за него ограничений, но не простят атмосферу социальной несправедливости. Ощущение этой несправедливости ведёт к внутренним волнениям, а волнения — к гражданскому конфликту или даже войне. Кто забыл, как это бывает больно, может вспомнить 80-е или 90-е годы, последствия которых мы расхлёбываем по сегодняшний день.

Да, сейчас из-за эпидемиологических ограничений прямая линия невозможна, как и различные публичные мероприятия, например, посвящённые Дню соцработника, который как раз сегодня. Однако президент пытается хотя бы частично заменить офлайн-режим онлайном. Регулярно проводит в Интернете расширенные круглые столы и совещания, анонсирует новые меры по финансовой поддержке людей, в том числе и соцработников, на которых сейчас легла особая задача и чрезмерная нагрузка.

Но какие бы решения ни принимал Путин и сколько бы ни обещал, скажем честно: реализация этих обещаний зависит не только от него. То, что чувствуют президент и значительная часть населения, не всегда воспринимает отечественный чиновничий класс, а также отдельные представители бизнеса. И бывают случаи, когда указания главы государства тормозятся, а положенные людям по закону льготы банально не выплачиваются.

Моя знакомая мать-одиночка, которую на работе отправили в неоплачиваемый отпуск и которая потеряла доход, не смогла добиться в Сбербанке предоставления ипотечных каникул. Таких историй по стране множество, и решать их все в ручном режиме Кремль не может. Выдрессировать и полностью заменить российское чиновничество — тоже. К сожалению, это ещё одна не лучшая наша традиция. Именно поэтому, а не ради какого-то популизма, как любят говорить отдельные представители отечественной псевдолиберальной оппозиции, население и должно поддержать социальные поправки в конституцию.

Взять хотя бы пункт о том, что государство "обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни". Сотрудники Федерального бюро медико-социальной экспертизы регулярно выезжают на инспекции в региональные бюро, где, по словам инвалидов, не обеспечиваются их права. Выезжают, возмущаются, заставляют исправить конкретную ситуацию — и возвращаются назад. При этом нарушающих никто, в общем-то, достойно не наказывает: ну нарушают они внутренние распорядки, ошибаются, и что дальше? Такова сейчас практика Минтруда, к которому и приписана МСЭ. Однако если права инвалидов будут закреплены в конституции, то это уже не нарушение внутреннего законодательства или федеральных законов, где чёрт ногу сломит, это уже прямое нарушение пункта конституции. Инвалиду не нужно разбираться в федеральных постановлениях, достаточно просто подать в суд, и судья обязан будет принять решение в его пользу. А конкретный сотрудник должен быть наказан за нарушение основного закона страны.

Дополнительные возможности появляются не только у инвалидов. Появляются и у детей, оставшихся без родителей, ведь в ч. 4 ст. 67 будет сказано о том, что "государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения". Что касается людей, которым необходимы социальные пособия, но из-за чиновничьего головотяпства они не могут их получить, теперь, согласно статье 75, "в Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат".

Реализация этого плана вкупе с неотвратимостью наказания за нарушение конституции позволит резко сократить апелляции к президенту и жалобы на действия каких-то региональных чиновников, сможет резко улучшить жизнь граждан и доверие к власти, но лишь в том случае, если сами граждане научатся защищать свои права, если у них появится правовая культура. Включение социальных гарантий в конституцию даёт им возможность для защиты своих прав в суде, возможность продемонстрировать чиновникам наказуемость за ошибки, однако этими возможностями нужно пользоваться.