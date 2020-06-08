"Точно никто не умер?" Очевидцы засняли реакцию Ефремова на пьяное ДТП с его участием

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Очевидцы сильного ДТП на Смоленской площади в Москве, участником которого стал заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, сумели заснять реакцию актёра после произошедшего.
На кадрах видно, как Ефремов направляется с тротуара к месту аварии. При этом его походка, а также голос и речь говорят о нетрезвом состоянии артиста.
— Точно никто не умер? — пытается узнать у собравшихся людей артист.
Собравшиеся в ответ сообщили, что все живы. При этом артист также попытался узнать, кто виновник аварии, на что ему ответили, что именно он.
Ранее Лайф сообщал, что Михаил Ефремов, который, по предварительным данным, был пьян, попал в ДТП в центре Москвы.