"Точно никто не умер?" Очевидцы засняли реакцию Ефремова на пьяное ДТП с его участием

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Очевидцы сильного ДТП на Смоленской площади в Москве, участником которого стал заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, сумели заснять реакцию актёра после произошедшего.

На кадрах видно, как Ефремов направляется с тротуара к месту аварии. При этом его походка, а также голос и речь говорят о нетрезвом состоянии артиста.

— Точно никто не умер? — пытается узнать у собравшихся людей артист.

Собравшиеся в ответ сообщили, что все живы. При этом артист также попытался узнать, кто виновник аварии, на что ему ответили, что именно он.