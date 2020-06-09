Тюрьма или отмажут. Почему Ефремов стал убийцей и как реагируют люди

Сергей Захаров был простым советским человеком — мы с ним могли ходить в одну и ту же советскую школу. Это как раз моё поколение, которому новый русский капитализм принёс только один бонус — возможность уехать из Рязани, чтобы на старости лет работать водителем фургончика компании "Деликатеска" в Москве.

Гражданин актёр Михаил Ефремов родился в Москве с золотой ложечкой во рту, и, независимо от поколения или общественного строя, ему бы не пришлось разгружать вагоны, чтобы прокормить семью.

Пишут, что Сергей не любил Москву, скучал по дому и семье, но нужны были деньги. Михаил не любит всю страну в целом, и его искромётные шоу об этой благородной ненависти приносят ему гораздо больше денег, чем зарабатывает вся Рязань скопом. И вот нелюбимая Сергеем мажорская Москва в лице гражданина Михаила давеча убила гражданина Сергея посредством очень дорогой автомашины марки Jeep Grand Cherokee.

И русский сегмент Интернета взорвало. Взорвало сословностью. Потому что одна половина публики считает, что наследник советского актёра Олега Ефремова, которого любили все, не понесёт никакого наказания, так как он — плоть от плоти новой элиты. Другая говорит: "А чё такого? Ну бывает с человеком. И вообще — всё это заговор спецслужб за "оппозиционные стишки".

Некоторые доболтались уже до того, что гражданина актёра подставили и ему накапали в чай местного аналога "Новичка". "Потому что он был неугоден власти". Чё? Вы серьёзно? Я, конечно, понимаю, что сейчас эту тему будут проталкивать со страшной силой. Но чем дальше будут проталкивать, тем более явно будет виден весь маразм сегодняшнего состояния общества — когда "золотые мальчики" статусной московской элитки играют в оппозицию, становясь от этого только более золотыми.

— Ты антипутинист? А скажи нам чего-нибудь антипутинистского! — верещат усатые тётушки обоего пола из числа записной интеллигенции. И даже из числа бизнеса или из числа силовиков с Рублёвки — именно там же происходит наиболее плодотворное озолочение.

Заметь, не в Рязани, откуда приходится нормальному пожилому мужику сваливать, чтобы хоть как-то прокормить семью. Не в Петропавловске-Камчатском, где надо по пять месяцев болтаться на рыболовецком корыте в открытом океане, чтобы хоть что-то заработать на жизнь.

А именно на Рублёвке, где миллионеров больше, чем в Санта-Монике. И все они такие недовольные, такие оппозиционные. "Гражданина поэта давай!" — кричат они лоснящимися от фуа-гра губами. Но чем больше они будут сейчас разыгрывать карту "оппозиционности", тем больше будет видно, что вся эта говноречивая оппозиционность отчего-то приносит в этой стране больше денег, чем любое другое занятие. И съёмочки в кино на государственные бюджетики для гражданина Михаила, и тёпленькие места для своих — для всех остальных.

То есть сейчас русскую Фемиду будут ставить в положение цугцванга — если к пьяному водителю-убийце применить закон, то это "политически мотивированное решение". И скоро Михаил попадёт в число узников совести и политических заключённых. Но, вообще-то, для того чтобы попасть в число "узников совести", надо иметь хотя бы совесть. С ней у Ефремова большие проблемы — достаточно перечислить всё, что он творил с собственной публикой или, например, с работниками авиакомпаний по пьяному делу. Мы получим огромный список безнаказанности и спеси. Десять только задокументированных задержаний за нарушение ПДД. Знаете, что это значит? В реале — сто. Потому что в девяти из десяти случаев это было: "Ааа, это вы, Михаил Олегович, извините, мы так любим ваши роли".

Даа, мы все любим чморить это государство на словах, особенно со сцены, когда язык уже еле плетёт, но мы уже все такие в белых одеждах и превратились в моральный камертон небывалой чистоты, и деньги от "кровавого режима" совсем не жгут карман.