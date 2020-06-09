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Путин обсудил с Меркель коронавирус и ситуацию на Украине

Также глава РФ и канцлер Германии рассмотрели положение дел в Сирии и Ливии.

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Украине. Лидеры выразили озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских договорённостей и решений "нормандского саммита". Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

Путин и Меркель обсудили сотрудничество двух стран по дальнейшему взаимодействию в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Также они рассмотрели ключевые проблемы в Сирии и выразили беспокойство по поводу эскалации боевых действий в Ливии. Президент РФ и канцлер Германии условились о дальнейших контактах.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, почему ЕС не может снять санкции с России. По её словам, ограничения будут продолжаться при отсутствии прогресса в реализации минских договорённостей. Она отметила, что у Германии, как и у всего Евросоюза, есть много причин стремиться к добрососедским отношениям с РФ.

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