Путин обсудил с Меркель коронавирус и ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Украине. Лидеры выразили озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских договорённостей и решений "нормандского саммита". Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

Путин и Меркель обсудили сотрудничество двух стран по дальнейшему взаимодействию в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Также они рассмотрели ключевые проблемы в Сирии и выразили беспокойство по поводу эскалации боевых действий в Ливии. Президент РФ и канцлер Германии условились о дальнейших контактах.