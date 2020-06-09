Путин обсудил с Меркель коронавирус и ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Украине. Лидеры выразили озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских договорённостей и решений "нормандского саммита". Об этом сообщается на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.
Путин и Меркель обсудили сотрудничество двух стран по дальнейшему взаимодействию в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Также они рассмотрели ключевые проблемы в Сирии и выразили беспокойство по поводу эскалации боевых действий в Ливии. Президент РФ и канцлер Германии условились о дальнейших контактах.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, почему ЕС не может снять санкции с России. По её словам, ограничения будут продолжаться при отсутствии прогресса в реализации минских договорённостей. Она отметила, что у Германии, как и у всего Евросоюза, есть много причин стремиться к добрососедским отношениям с РФ.