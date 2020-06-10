В Москве выявили самое низкое за два месяца число новых случаев коронавируса

В Москве за прошедшие сутки было зарегистрировано 1195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий с 12 апреля показатель. Под наблюдением врачей находятся все пациенты, а также те, кто с ними контактировал.

— Уже более половины всех пациентов с коронавирусом успешно вылечены, — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С начала пандемии CoViD-19 в столице России было выявлено 199 785 случаев заражения инфекцией.