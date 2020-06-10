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В Москве выявили самое низкое за два месяца число новых случаев коронавируса

Ситуация в российской столице продолжает налаживаться, после прохождения лечения выздоровели 113 533 человека.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Москве за прошедшие сутки было зарегистрировано 1195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий с 12 апреля показатель. Под наблюдением врачей находятся все пациенты, а также те, кто с ними контактировал.

Уже более половины всех пациентов с коронавирусом успешно вылечены,заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С начала пандемии CoViD-19 в столице России было выявлено 199 785 случаев заражения инфекцией.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что выход из ограничительных мер займёт около двух месяцев. Город возвращается к привычной жизни поэтапно.

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