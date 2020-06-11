За одного топ-менеджера трёх премьер-министров дают. Сколько получают руководители госкорпораций

В правительстве обсуждают идею — ограничить выплаты топ-менеджерам, то есть руководителям высшего звена российских госкорпораций. Такую информацию опубликовал "Коммерсант". Вознаграждения топ-менеджмента, то есть зарплаты и премии, можно без всяких оговорок назвать астрономическими. И у чиновников появилась идея ограничить их выплаты тремя зарплатами премьер-министра. То есть в год директора заводов и пароходов смогут получать не более 30 миллионов рублей. Казалось бы, это очень большие цифры, но лишь по сравнению со средними зарплатами обычного россиянина. Накануне Forbes опубликовал лишь некоторые размеры вознаграждений.