За одного топ-менеджера трёх премьер-министров дают. Сколько получают руководители госкорпораций

В правительстве обсуждают идею — ограничить выплаты топ-менеджерам, то есть руководителям высшего звена российских госкорпораций. Такую информацию опубликовал "Коммерсант". Вознаграждения топ-менеджмента, то есть зарплаты и премии, можно без всяких оговорок назвать астрономическими. И у чиновников появилась идея ограничить их выплаты тремя зарплатами премьер-министра. То есть в год директора заводов и пароходов смогут получать не более 30 миллионов рублей. Казалось бы, это очень большие цифры, но лишь по сравнению со средними зарплатами обычного россиянина. Накануне Forbes опубликовал лишь некоторые размеры вознаграждений.
Чаще всего выплаты топ-менеджерам остаются тайной за семью печатями, цифры крайне редко всплывают в общественном поле. Так, в конце прошлого года стали известны выплаты менеджерам "Газпрома". То, что мечты у них сбываются, в принципе понятно. Но мы решили посчитать чужие деньги чуть подробнее, опираясь на выплаты за три квартала 2019 года.