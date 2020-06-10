Как коммунисты в Иркутской области против себя взбунтовались

В Иркутской области уже давно должны были пройти выборы: управляющий регионом Игорь Кобзев, назначенный Владимиром Путиным после скандального добровольно-принудительного ухода Сергея Левченко (написавшего в декабре заявление после критики Путина за недостаточные усилия по ликвидации последствий катастрофического наводнения в Иркутской области) вот уже почти полгода носит приставку врио. Да, всё по закону, но всё-таки не дело, когда регионом так долго руководит человек, не избранный его жителями на открытом голосовании.

Не успели депутаты назначить дату этих выборов, как они обрели скандальный флёр. Бывший губернатор Сергей Левченко решил совершить новый подход к снаряду. "Социология, которую мы ведём — и раньше вели, и после отставки, — говорит о том, что из всех возможных вариантов у меня самые высокие шансы", — заявил господин Левченко. По его словам, КПРФ (чьё региональное отделение он возглавляет) полностью поддерживает его решение. "Все, с кем я разговаривал из руководства, практически каждый член президиума выказали мне поддержку и пообещали личную помощь", — отметил, казалось бы, без пяти минут кандидат.

Прошёлся он и по своей отставке: оказывается, она стала не следствием допущенных им ошибок, а проявлением самого настоящего правительственного заговора. "В СМИ была вакханалия. В иные дни количество негативной информации в отношении Иркутской области зашкаливало, перебивая даже такие излюбленные темы российского телевидения, как Украина и Трамп. Иркутская область была просто "исчадием ада". На следующий день после того, как я подписал заявление, Иркутская область стала вновь нормальным субъектом РФ", — отметил Левченко. Да и лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Левченко "целый год травила олигархическая свора" и теперь на новых выборах "избиратели его поддержат".

Экспертное сообщество подобная инициатива заинтересовала: ну ещё бы, КПРФ поддерживает участие в выборах кандидата, забракованного лично президентом. Кандидата, прекрасно разбирающегося в местной политике и имевшего шансы набрать значительное число голосов (в том числе и протестных). Политологи даже стали писать о бунте на политическом корабле, о вызове, брошенном Компартией Старой площади.

Однако интрига умерла, не успев по-настоящему родиться. Дело в том, что 10 июня Законодательное собрание Иркутской области назначило на 13 сентября 2020 года (единый день голосования) не просто выборы, а именно досрочные выборы. Да, они состоятся через пять лет после избрания предыдущего губернатора. Да, они пройдут в единый день голосования, а не через шесть месяцев после отставки предыдущего губернатора. Однако "ЦИК пояснила: вне зависимости от дня голосования, если было досрочное сложение полномочий, то назначаются досрочные выборы", — заявил председатель областной избирательной комиссии Илья Дмитриев.

Возможно, читатели посчитают, что разницы между стандартными и досрочным выборами нет: люди точно так же проголосуют, точно так же выберут. Однако разница эта есть для самопровозглашённого бунтаря Сергея Левченко, и она колоссальная. Ведь, как отмечает заслуженный юрист России и уполномоченный по правам человека Иркутской области Виктор Игнатенко, "гражданин, который досрочно и добровольно прекратил осуществление своих полномочий, не может баллотироваться кандидатом на этих выборах".

Конечно, сам Левченко будет говорить о заговоре, об очередной серии политического давления из Кремля и со Старой площади, однако тут есть один нюанс. За проект, назвавший выборы именно досрочными, голосовало 32 из 43 депутатов законодательного собрания, в том числе и депутаты из КПРФ (которых в заксобрании аж 19 человек). Против решения проголосовало лишь несколько коммунистов.

То есть получается, что несостоявшегося кандидата Левченко прокатила собственная партия, о безусловной поддержке которой он говорил. Прокатила просто потому, что кричать о выдвижении Левченко — это одно, а принимать в его пользу незаконные решения — это совершенно другое. Ведь, как верно отмечает завкафедрой конституционного права Юридического института Иркутского государственного университета и бывший глава регионального заксобрания Сергей Шишкин, "принятие Законодательным собранием Иркутской области другого решения нарушило бы равенство пассивного избирательного права всех участников выборного процесса, потому что, сложив полномочия досрочно, лицо может получить какие-то преимущества по сравнению с другими".