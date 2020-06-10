ФСБ предотвратила теракт в Симферополе

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о предотвращении теракта в Симферополе. По данным спецслужбы, пятеро экстремистов готовили взрыв на рынке.

— Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети Интернет идеологию терроризма и экстремизма, — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Как уточнили в спецслужбе, все задержанные — граждане РФ. Предположительно, они связаны с украинскими радикалами. При обыске у подозреваемых изъяли самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие, боеприпасы и средства связи.