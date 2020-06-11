Как отключить подписку на Okko, ivi или Netflix, если никак не выходит. Спасаем ваши деньги

Если вы подписывались на онлайн-кинотеатры со смартфона, проблем с их отключением не возникнет, два клика в магазине приложений — и ваши деньги перестают уходить разработчикам. Куда сложнее ситуация, если вы делали это с компьютера или телевизора. Рассказываем, как решить проблему.

Сразу на будущее: если вы собрались оформлять подписку на онлайн-кинотеатр, делайте это в мобильных приложениях. Так найти тариф, изменить или отключить его будет максимально просто — два клика, и вам доступны подписки со всех приложений и вся картина расхода денег на контент.

Что до Smart TV и компьютеров, то на них вы сможете зайти в приложение с того же аккаунта, с которого авторизовывались в мобильном приложении.

Посмотрите, как легко управлять подписками со смартфона.

Отключаем подписку, если она оформлялась с устройства на iOS

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Откройте приложение App Store. Зайдите в "Аккаунт" —> "Подписки". И перед вами выстроится их список.

Отключаем подписку, если она оформлялась с устройства на Android

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Откройте магазин приложений Google Play. Пройдите в "Дополнительное меню" (три горизонтально расположенные полоски) — > "Подписки". Аналогичным образом перед вами появится их список.

Управлять подписками можно с любого устройства. Но с других сложнее

Если подписка оформлялась в приложении для Smart TV или веб-версии онлайн-кинотеатра, придётся лучше изучить приложение или сайт.

Ремарка: это можно сделать с любого устройства, если вы вошли в свой аккаунт — смартфон, планшет, компьютер, телевизор. Интерфейсы версий приложений для разных платформ могут отличаться, но, как правило, они похожи, и наименование раздела то же. Поэтому зная, как отключить подписку на смартфоне, вы сообразите, как сделать это на телевизоре.

Вот как отключить подписку или поменять план в самых популярных онлайн-кинотеатрах.

Okko

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В мобильном приложении: пройдите по "Аккаунт" —> "Подписки". И удалите ненужную.

Или "Аккаунт" —> "Оплата услуг". Выберите привязанную карту и нажмите "Отвязать". Так с вас гарантированно не спишут деньги.

На телевизоре: пройдите по "Настройки" —> "Подписки", в этом разделе нажмите на "Отмена" или "Выключить автопродление".

Ivi

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В мобильном приложении: пройдите по "Аккаунт" на нижней панели —> "Подписка". Перед вами появятся подключенная и доступные.

На телевизоре: пройдите по "Мой Иви" —> "Управление ivi +". В этом разделе появятся данные о подписке. Найдите кнопку "Отказаться" и нажмите.

MEGOGO

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В мобильном приложении: нажмите на фотографию своего профиля и пройдите по "Меню" —> "Подписки" —> "ТВ И КИНО" и нажмите "Отписаться".

На телевизоре и компьютере в веб-версии сайта: откройте браузер, пройдите по "Профиль" —> "Подписки" и отключите их.

Кинопоиск

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В мобильном приложении: пройдите в "Аккаунт" —> "Подписки".

На телевизоре и компьютере в веб-версии сайта: " Настройки" —> "Подписка" —> "Управление подписками", нажмите "Отменить подписку".

Amediateka

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В мобильном приложении: "Личный кабинет" —> "Оплата" —> "Автопродление" — нажмите на ползунок, тем самым отключив её.

На телевизоре и компьютере в веб-версии сайта: пройдите по "Профиль" —> "Покупки" —> "Подписки" и отключите их.

Netflix

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В веб-версии на компьютере, в мобильном приложении: н ажмите на фотографию профиля. Пройдите в "Учётная запись" (Account) —> "Подписки и счета" (Membership & Billing), выберите "Отменить подписку" (Cancel membership).

YouTube Premium

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В мобильном приложении: "Аккаунт" —> "Настройки" —> "Платные подписки". Выберите Premium и отключите её.

TVzavr

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В веб-версии сайта: в личном кабинете в разделе "Подписки" выберите подписку tvzavr+ или "Отключи рекламу" и нажмите под ней кнопку "Отменить".

В приложении для Smart TV: в разделе приложения "Подписки" выберите подписку tvzavr+ или "Отключи рекламу" и нажмите кнопку "Отменить".

Premier

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Wink

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В мобильном приложении: "Ещё" —> "Подписки" и отключите.

Крайний случай: блокируйте карту, по которой оформлена подписка

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Если всё же не нашли решение, а деньги вот-вот спишутся, заблокируйте карту по причине потери пластика. После этого её перевыпустят с другим номером, а подписки останутся привязаны к старой.