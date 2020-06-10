Патриарх Кирилл 14 июня освятит главный храм Вооружённых сил России

Великое освящение главного храма Вооружённых сил России в парке "Патриот" в Кубинке совершит 14 июня патриарх Кирилл, сообщили в пресс-службе предстоятеля Русской православной церкви.

— Чин великого освящения собора и первую Божественную литургию в новоосвящённом храме совершит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В начале июня говорилось, что освящение собора запланировано на 22 июня; сейчас согласована новая дата — 14 июня, — уточняется в сообщении.

Главный храм ВС РФ должен был открыться к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в мае этого года, но тогда церемония была отложена из-за пандемии коронавируса. В ближайшее воскресенье, когда пройдёт освящение храма, РПЦ отмечает День всех святых.