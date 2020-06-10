ФРС США сохранила процентную ставку в диапазоне 0–0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 0–0,25% годовых. Об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания его руководства.

Данное решение было ожидаемо для многих экспертов и участников рынка. FOMC не ожидает повышения базовой ставки до конца 2022 года.

— Федеральная резервная система привержена к использованию всех имеющихся в её распоряжении инструментов для поддержки экономики США в это непростое время, способствуя тем самым достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ФРС в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, будет использовать свои инструменты для поддержки экономики.

— При определении сроков и размера будущих корректировок в отношении денежно-кредитной политики комитет будет оценивать актуальные и ожидаемые экономические условия относительно уровней занятости и инфляции, близкой к 2% цели, — подчеркнул регулятор.

Также сообщается, что в ближайшее время ФРС собирается увеличить покупки казначейских и ипотечных ценных бумаг "по крайней мере, в нынешних темпах", чтобы поддержать уровень кредитования домашних хозяйств и предприятий.