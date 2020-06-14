Старость не возбуждает. Главные сексуальные страхи мужчин пожилого возраста

Активная сексуальная жизнь — залог как физического, так и психического здоровья. По крайней мере, так считают многие специалисты. Но в то же время интимная сфера — зона страха, сомнений и комплексов для людей всех возрастов. И бывает, что с возрастом эти проблемы не развеиваются, а усиливаются. Вот основные страхи мужчин в возрасте свыше 50 лет.
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Страх № 1: осложнения после
Если мужчины в молодом возрасте чаще всего боятся своей неопытности в сексе, то мужчин в возрасте, скорее, интересует здоровье. И часто даже не сексуальное — перестарался, и можно заработать инфаркт или защемление нерва.
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Страх № 2: внешность
Хорошо появляться голым перед партнёршей в молодом возрасте, когда ты занимаешься спортом и тело выглядит приятно. Другое дело — в пожилом. Многие мужчины комплексуют по поводу внешнего вида, а это отражается на сексуальном влечении.
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Страх № 3: эрекция
Да, страх не смочь — он кажется универсальным на все времена. Будь то волнение, заболевание, переутомление — причин может быть сотня, но бывает так, что интим срывается по независящим от мужчины обстоятельствам. И это, конечно, бьёт по самолюбию.
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Страх № 4: отстать от моды
Вроде бы можно не понимать в устройстве нового телефона, и для возраста это нормально, но ведь секс не меняется тысячелетиями, какие тут тренды. И да, и нет. Понятие интимных утех тоже эволюционирует. И нужно следить за изменениями. Но эти проблемы решит сексолог.
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Страх 5: нежелание
Одно дело — физическая проблема, другое дело — мужчины переживают, что с возрастом они не захотят секса. А физическое желание и количество половых актов для многих равноценно уважению к себе и подчёркиванию своей состоятельности в глазах социума.