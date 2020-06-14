Старость не возбуждает. Главные сексуальные страхи мужчин пожилого возраста

Активная сексуальная жизнь — залог как физического, так и психического здоровья. По крайней мере, так считают многие специалисты. Но в то же время интимная сфера — зона страха, сомнений и комплексов для людей всех возрастов. И бывает, что с возрастом эти проблемы не развеиваются, а усиливаются. Вот основные страхи мужчин в возрасте свыше 50 лет.