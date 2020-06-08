Хабиб Нурмагомедов готов подраться с Гэтжи. Где состоится бой?

По некоторым данным, местом бойцовского шоу рассматривается также Лас-Вегас, но этот вариант маловероятен, учитывая ультиматум, который Орёл поставил перед властями штата Невада с требованием принести извинения. Напомним, что крайнее выступление Хабиба в Лас-Вегасе датировано 6 октября 2018 года, после которого и началась самая массовая драка в истории ведущей мировой организации.

Официально контракт на поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи пока не подписан. Российский спортсмен проводит регулярные тренировки в Дагестане, но при этом регулярно посещает Москву, где в одном из военных госпиталей находится отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов. Напомним, что известный специалист в конце апреля был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Впоследствии заболевание CoViD-19 у Абдулманапа было подтверждено, после чего 57-летний наставник впал в кому…

Сможет ли Хабиб мысленно отвлечься от переживаний за отца и пройти полноценный тренировочный лагерь — сложный вопрос. Также остаётся открытым вопрос, где будет готовиться Орёл к этому поединку? По традиции Нурмагомедов за 100 дней до выступления вылетает в США, где под присмотром Хавьера Мендеса выходит на пик формы. На этот раз всё может быть иначе… И подготовка, и "весогонка", и ментальное состояние российского чемпиона.

Всё это, естественно, на руку Гэтжи. Американский боец наверняка не будет выглядеть чудовищным андердогом у букмекеров (по примеру остальных соперников Орла в последних матчах). Хайлайт идёт на победной серии из четырёх поединков, в рамках которой им были нокаутированы Джеймс Вик, Эдсон Барбоза, Дональд Серроне и Тони Фергюсон. По мнению специалистов, 31-летний Джастин находится сейчас в своей лучшей форме и способен стать злым гением для Нурмагомедова…

Между тем президент UFC Дана Уайт наконец раскрыл детали таинственного "бойцовского острова".

Им оказался остров Яс во всё том же Абу-Даби, точнее — его часть. "Бойцовский остров" представит собой территорию в 10 квадратных миль, которая будет закрыта для посторонних. На острове будет расположена вся инфраструктура для участников шоу, включая тренировочные залы.

Первый ивент на "бойцовском острове" состоится 11 июля и станет одним из самых эпических в UFC. Возглавит шоу чемпионский поединок в полусреднем весе между Камару Усманом и Гилбертом Бёрнсом, также в программе вечера бои за титул в легчайшем весе: Пётр Ян — Жозе Алду; и в полулёгком: Александр Волкановски — Макс Холлоуэй.