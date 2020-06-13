Биолог назвала скрытые признаки коронавируса

Скрытыми признаками коронавирусной инфекции могут быть сокращение объёма лёгких и ухудшение функции почек. Об этом рассказала профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

— Слово "бессимптомное" — это бессмысленное слово. Оно подчёркивает, что человек не болеет, но какой же это бессимптомник, если у него внутренние органы разрушаются? Это симптомы, которые мы сами не ощущаем, — цитирует Баранову РИА "Новости".

Профессор уточнила, что к категории бессимптомных носителей относятся представители молодёжи, которые могут заметить поражение лёгких, только обратившись в больницу по другим поводам.

Чтобы избежать уменьшения объёма легких, нужно проводить стереометрию, а в случае получения положительного диагноза следует обязательно сделать томографию.

Избежать снижения функции почек можно, сдав анализ крови на клубочковую фильтрацию, отметила Баранова.

Беременных же биолог отнесла к категории людей с невыявленными симптомами инфекции. Им не стоит специально проверять органы, а лучше просто ограничить число контактов.