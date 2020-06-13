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"Армагеддождь". В украинском городе за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков — видео

Сильнейший ливень сопровождался градом. Повалено много деревьев.

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В украинском Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков. Ураган оставил без света несколько больниц и вырвал с корнем множество деревьев. О последствиях непогоды сообщил заместитель мэра города Михаил Лысенко.

Три больницы без электроснабжения. Семь повреждённых транспортных средств жителей города — упавшими деревьями. За 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков, — написал он в "Фейсбуке".

Градоначальник уточнил, что в городе упало пятьдесят семь деревьев, в результате чего произошло 14 обрывов линий электротранспорта и ещё 12 линий электроснабжения.

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, из-за сильнейшего ливня с градом повреждены также десятки автомобилей. Жители города даже придумали для разразившейся непогоды эпичное название "Армагеддождь".

А на Ставрополье накануне был такой ураган, что переворачивал фуры на трассе.

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