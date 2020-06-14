Территории не раздаём, суверенитетом не делимся: зачем нужен суверенный пакет поправок в конституцию

Сторонники принятия поправок много говорят об условном социальном пакете, индексации выплат, адресной социальной поддержке граждан, упоре на развитие и сохранение семьи (в том числе и через закрепление официального брака исключительно как союза между мужчиной и женщиной), поддержке детей и попытке воссоздать в России культуру многодетных семей. Всё это нужные и важные поправки, которые закрепляют социальный характер нашего государства. По сути, учитывая нашу историю и ментальность, единственно возможный характер.

Однако закрепление характера бессмысленно без мер по сохранению самого государства и государственности. Без той части поправок, которые условно называют суверенными и к которым относятся неотчуждаемость территории, приоритет национального права и защита прав соотечественников за рубежом.

Одним из главных достижений наших предков было многовековое собирание территорий под российским флагом. И даже после распада Российской империи, а затем Советского Союза Россия на сегодняшний день остаётся самой большой страной в мире — она занимает почти 17 миллионов квадратных километров. И не все наши соседи признают эти территории российскими. Ряд стран — от Эстонии на Западе до Японии на Востоке — претендует на доли малые и не очень. Просят, а иногда, как в случае с Украиной, требуют отдать им "Кемские волости".

Кому-то может показаться, что эти требования бессмысленны и бесперспективны. На страже российских границ стоит как минимум ядерное оружие, и тот, кто захочет покуситься на эти территории, больше уже ни на что никогда покушаться не будет. Однако история учит нас совсем иному. В начале 90-х годов российское руководство собиралось продать Японии Курильские острова за несколько десятков миллиардов долларов. Нет никаких гарантий, что у власти в России в какой-то момент не окажутся подобные предатели государственных интересов.

Да, сейчас сторонников "покаяться и всё всем раздать" в стране минимальное количество, однако разве кто-то в конце 70-х годов мог предположить, что "элитки" 80-х сделают с великим СССР? Именно поэтому в конституцию и будет внесён официальный запрет на отчуждение территорий Российской Федерации, кроме случаев демаркации и редемаркации границ. И теперь ни один будущий глава государства ни под каким предлогом или градусом больше не сможет даже речи завести о том, чтобы отдать Курилы, Крым, Калининград, Кубань или другую часть Российской Федерации.

Ещё одним маленьким, но всё-таки плюсом этой поправки является затыкание ртов отдельным популистам, которые, например, позиционировали идущие с Японией переговоры по "формуле Путина" ("у нас с Японией нет территориальных проблем, но если Япония считает, что они есть, то мы готовы поговорить об этом") как готовность Москвы сдать Курилы. Позиционировали, пугали и выводили людей на улицы, накачивая тем самым себе рейтинг.

Другим важнейшим элементом защиты суверенитета является прописывание в конституции приоритета национального права над международным. Да, этот пункт уже есть в законодательстве РФ — однако вымарать его оттуда не составляет особого труда. Удивительно, но в стране (и прежде всего среди образованных вроде людей) сохраняется какой-то пиетет перед международным правом. Вера в то, что там всё делается по справедливости и по закону, тогда как в России закон — это стопроцентное дышло.

Многочисленные примеры зарубежного дышла (решение Стокгольмского арбитража в отношении российско-украинского газового спора, международной комиссии по сбитому украинскому "боингу", различного рода судилищ о химических атаках в Сирии) почему-то их не переубедили. Россия — суверенная держава, которая живёт по своим законам. Пишут эти законы российские элиты, принимаются они гражданами Российской Федерации. Если другим странам нравится внешнее управление — это их право. Нам не нравится — в 90-е годы мы попробовали и до сих пор расхлёбываем последствия.