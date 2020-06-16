Поправки в конституцию — защита традиционной семьи и русского языка

Основные ценности нашего общества должны быть выражены на языке права, то есть в основном законе страны. Речь идёт о защите семьи, детей, языка и культуры. Попробуем разобраться, как положения конституции влияют на социальную политику государства.

И начнём с самых основ. Первые советские конституции — 1918, 1924, 1925 годов — были, по сути, политическими декларациями, направленными на разрушение старого мира, для которых сфера семейных отношений была чем-то малосущественным. Более того, на волне начавшейся в первые годы советской власти сексуальной революции провозглашалось полное невмешательство властей в отношения семейных пар, а вот воспитание детей предполагалось передать в руки государства.

Правда, до полной победы социализма требовалось ещё и дожить. Поэтому неслучайно, что Ленин в 1918 году добился принятия первого в мире Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве, в котором отдельные статьи были посвящены именно вопросам защиты детей, поскольку многие из них в условиях Гражданской войны были буквально брошены на произвол судьбы. Первый советский "семейный" кодекс гарантировал всем беспризорным детям защиту их интересов и государственное обеспечение их воспитания.

Затем, в 1926 году, в РСФСР был принят Кодекс законов о браке, семье и опеке, в котором государство впервые задумалось о необходимости укрепления института семьи как краеугольного камня общества и государства. Например, в статье 154 кодекса говорилось: "Родители обязаны заботиться о личности несовершеннолетних детей, об их воспитании и подготовлении их к полезной деятельности".

В Конституции СССР от 1936 года уже были впервые в мире зафиксированы правовые нормы, связанные с защитой семьи и детей. В частности, были приняты первые статьи о государственной охране интересов матери и ребёнка, государственной помощи многодетным и одиноким матерям, предоставлении женщине при беременности отпуска с сохранением содержания, широкой сети родильных домов, детских яслей и садов.

Многие статьи этой сталинской конституции буквально предвосхитили появление Всеобщей декларации прав человека 1948 года, а также Конвенции Организации Объединённых Наций о правах ребёнка, в которой отмечается, что семье, как естественной среде для роста и благополучия всех её членов и особенно детей, должны быть предоставлены необходимые защита и содействие.

Последняя Конституция СССР от 1977 года прямо гарантировала право советских семей на помощь: "государство проявляет заботу о семье путём создания и развития широкой сети детских учреждений, выплаты пособий по случаю рождения ребёнка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и помощи семье".

Российская конституция 1993 года в отношении социальной политики больше напоминала первые советские законы — в том плане, что авторов основного закона РФ больше волновали технические вопросы разделения полномочий между четырьмя ветвями власти, нежели вопросы социальной политики. Лишь в 38-й статье кратко постулируется, что в Российской Федерации семья находится под защитой государства и обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.

Вероятно, в 1993 году этих слов о защите детства и семьи казалось вполне достаточно. Никто и представить себе не мог, что всего спустя четверть века придётся защищать само понятие традиционной семьи, как и таких слов, как "мама" и "папа".

Судите сами: за последние четверть века, то есть за период действия Конституции 1993 года, создана целая база правового регулирования семейных отношений: это, в частности, Семейный кодекс, федеральные законы "Об опеке и попечительстве", "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", а также закон "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", в котором впервые сформулирована обязанность государства защищать права ребёнка.

При этом в российском семейном праве нет чёткого, ясного и понятного определения семьи. То есть понятие "семья" в каждом из законов наполняется различным юридическим содержанием. Например, в Семейном кодексе к членам семьи отнесены супруги, их родители и дети, включая усыновлённых детей и усыновителей. В Гражданском кодексе понятие "семья" уже дробится на категории лиц для наследования имущества, в жилищном законодательстве первостепенным становится факт совместного проживания. Но вот определение семьи как союза в первую очередь мужчины и женщины может дать только конституция страны. Казалось бы, мелочь, но эта мелочь может иметь принципиальное значение, если коснётся вас лично.

Точно так же в фундаментальном правовом регулировании нуждаются вопросы обеспечения прав детей, в том числе при усыновлении. Необходимо не просто стимулировать процесс усыновления, но и поднимать статус кровных родственников: бабушек, дедушек, дяди, тёти и т.д., которые должны обладать преимущественным правом воспитывать детей родственников. Простейший пример: папу и маму — предпринимателей — за экономическое преступление по ложному обвинению в "мошенничестве" посадили в тюрьму. На 7 лет каждого. Какова судьба несовершеннолетнего ребёнка? Ребёнок забирается государством и может быть отдан в приёмную семью на усыновление. А когда родители выйдут на свободу, даже доказав своё честное имя, то ребёнка они уже себе вернуть не смогут. Точнее, существующие законы теоретически позволяют это сделать, но на практике это крайне сложный и запутанный механизм, который к тому же целиком и полностью зависит от доброй воли приёмной семьи. О правах детей в таких ситуациях никто и не думает.

Ещё один пример: отсутствие правового регулирования имущественных прав усыновлённых детей в ряде случаев приводило к тому, что приёмные дети использовались недобросовестными усыновителями как механизм для получения различных пособий от государства. При этом сами дети могли влачить в приёмных семьях жалкое существование бесправных слуг или рабов. Принятие же закона "Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ" позволило наладить систему контроля при участии органов опеки и попечительства. И, по данным Росстата, за последние три года ежегодно расторгается не менее трёхсот договоров из-за ненадлежащего исполнения приёмными родителями своих обязанностей. И это при том, что каждый год приёмные родители забирают на воспитание десятки тысяч детей-сирот. Тоже, казалось бы, мелочь, но за каждым таким случаем стоит спасённая от голода и издевательств детская жизнь, а это, согласитесь, уже не мелочи.

Вдумчивой законодательной работы требуют и вопросы имущественных отношений между супругами, регулирования отношений в приёмных и патронатных семьях, развития репродуктивных технологий и биотехнологий вообще. Словом, все происходящие в обществе изменения требуют целостной, системной реакции законодателя, а для этого законодателям нужен ориентир, некий прочный фундамент, на который можно опираться в дальнейшем законотворчестве.

Именно такой фундамент и дают предложенные президентом поправки в конституцию. Итак, в предложенных поправках к Конституции РФ устанавливается, что дети отныне являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство гарантирует обязательное социальное страхование, адресную социальную поддержку граждан и индексацию социальных пособий и иных социальных выплат.

Также государство создаёт условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному развитию, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

Кроме того, государство берёт на себя "обеспечение проведения в Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей" как залога всестороннего и гармоничного развития маленьких граждан России. Также в числе вопросов государственной важности названы задачи установления единых правовых основ системы здравоохранения, системы воспитания и образования, в том числе непрерывного образования.

Наконец, впервые конкретизированы вопросы совместного ведения федеральных властей и субъектов РФ в части защиты института брака как союза мужчины и женщины и создания условий для достойного воспитания детей в семье. И это уже не просто декларативные заявления. Это основа для пересмотра всей бюджетной политики России и перераспределения доходов в пользу регионов России, это тот самый "рычаг", с помощью которого региональные власти смогут добиться от центра новых средств на детские сады, школы, поликлиники, больницы, санатории-профилактории, детские летние лагеря. Так конституционные нормы — нормы-принципы, правила, декларации, цели — внезапно обретают зримые формы конкретных дел.

Но нужно говорить не столько о точечных, сколько о системных изменениях. Настоящая цель конституционной реформы 2020 года — выстроить по-новому комплексную систему работы властного механизма в стране: ценностные ориентиры, заданные в конституции, определяют конкретные задачи в работе парламента и правительства страны, и, следовательно, воплощение в работе региональной власти вплоть до уровня местного самоуправления.

Своими решениями в период пандемии президент уже показал, что такое на практике постулат "дети являются важнейшим приоритетом". Первые и основные меры поддержки, объявленные главой страны, касались семей с детьми, то есть "создания условий для достойного воспитания детей в семье". Введённые меры поддержки подтверждают необходимость обозначить в конституции и гарантии на адресную социальную поддержку.

Обновление конституции важно для всех народов России, потому что возлагает на государство обязанность по сохранению многонационального и языкового разнообразия. Ведь русский язык, наследие Александра Пушкина — это не просто часть культуры России, культура всех её народов, которую мы обязаны сохранить.

Очень важно при этом понимать, что русский язык объединяет все народы России, он наднационален. Русский язык — это часть общероссийской культурной идентичности, связующее звено большого русского мира. Мы не можем отворачиваться от своих соотечественников, мы не можем спокойно смотреть на то, как ущемляются права русскоязычного населения в других странах или как сносятся памятники российским гражданам. Конституция даст право государству защищать законные права всех, кто считает русский язык родным, продвигать и поддерживать российскую культуру даже за пределами нашей страны.