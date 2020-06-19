Секрет правильного приготовления яиц нашли в книге, написанной во время войны: мы всё делаем не так

Куриные яйца могут быть самым простым блюдом, а могут дополнить или раскрыть самую изысканную гастрономию. Один из самых простых способов их приготовления — это варка, потому что всё, что для этого нужно, это кастрюля с кипящей водой. Но, возможно, всё не так просто. По словам автора культовой книги про еду "Как приготовить волка", выпущенной в 1942 году, мы все совершаем одну и ту же ошибку, когда речь идёт о варёных яйцах, и это связано с температурой воды, передаёт Mirror.
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Автор книги Мэри Фрэнсис Кеннеди Фишер пишет, что те, кто сразу кладут сырые яйца в кипящую воду, поступают опрометчиво: в этом случае белок свернётся, а желток, наоборот, останется жидким. Согласно её рецепту, перед приготовлением яйца следует подержать в холодной воде, чтобы в дальнейшем не треснула скорлупа. Затем нужно аккуратно поместить их в воду, доведённую до кипения на медленном огне: так яйца сварятся равномерно. Те, кто любят покруче, могут подержать их на огне подольше.
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Второй метод — наполнить холодной водой маленькую кастрюлю, положить туда яйца и максимально быстро довести воду до кипения. Как только появятся первые пузыри, яйца нужно вытащить. В этом случае вам будет трудно их очистить, признаётся Фишер. Тем не менее она утверждает, что так есть яйца не просто можно, но и нужно: этот способ также можно считать подходящим.
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