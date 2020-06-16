США и двойные стандарты ютубов, гуглов, твиттеров. Почему американские соцсети боятся конкурса "Лидеры России"

Когда мне рассказывают, что в России нет "социальных лифтов", я в голос смеюсь. Это всё равно, что утверждать, что в России нет работы. А если бы в России не было работы, то на стройки стояла бы очередь из москвичей. Насчёт социальных лифтов — тут имеется некая инициатива, которая исходит из традиционных русских реалий: народу дофига, а работать не с кем. Особенно чувствуется дефицит управляющих кадров. Нет, начальников тоже до… много. Но толковых из них и тем более современных — по пальцам пересчитать, причём в самых разных областях и на самых разных уровнях.

Да что я вам рассказываю, вы и сами небось какие-нибудь начальники. В этой стране начальников и начальниц больше, чем строителей и тем более сварщиков. А смотришь на эту толпу и думаешь — откуда вы, уважаемые, кто вас вырастил? Кто прислал в нашу глушь?

Видимо, на сломе эпох и поколений эта проблема встала в полный рост, и поэтому запустили программу "Россия — страна возможностей". Там внутри несколько проектов, рассчитанных на очень разные группы и возрасты (или "возрастА", как сказали бы некоторые бюрократы прежних призывов). И есть один — "Лидеры России", я давно за ним наблюдаю. Это конкретно, чтобы каждый, кто чувствует в себе силы управлять государством, мог пробиться без подковёрных игр и блата. Там главное, чтобы тебе было меньше 50 лет. Ну да, от этого какая-нибудь жирная бодипозитивная тётушка в левацкой берлинской тусовке впала бы в кому с криком: "Эйджизм!".

Ну поэтому у нас и не Берлин, слава богу. Потому что в Германии, например, все руководящие места раздаются по партийным спискам — на любом уровне. И это катастрофа, когда дама-гинеколог становится министром обороны страны только потому, что она член правящей партии. Если бы у нас министром здравоохранения назначили выпускника экономических курсов только потому, что он член, скажем, "Единой России", как в ФРГ, то это был бы дикий, чудовищный скандал. Возмущались бы все — от прогрессивных до консерваторов. Или министром промышленности и экономики правительства столицы — выпускницу политологических курсов, как в Берлине. Так что просто задана планка: типа нам нужные свежие силы. Причём "силы" — ключевое слово.

Ну и, конечно, там есть функция повышения квалификации. Это уже само собой происходит — по мере преодоления задач. Эти "Лидеры России" постоянно подводят итоги. И вы ни за что не угадаете, какого рода люди побеждают. Потому что угадать невозможно: тут из питерского отделения РЖД, девушка из казахского (!) банка и парень из ростовской "Кока-колы" и тут же — тадам! — Дмитрий Волков стал заместителем председателя Правительства Хабаровского края.

Я нарочно полностью пишу имя и титулы, чтобы вы прочувствовали пафос момента. То есть это не конкурс для аутсайдеров и wannabis, которые бы только хотели дорасти до того уровня, когда Родина без тебя уже обойтись просто не может. Тут вполне состоявшиеся люди, в том числе и из тех самых правительственных структур, которым нужна новая кровь, новые силы. И это просто первые попавшиеся результаты за какой-то там год. Но я всё это вам тоже не зря рассказываю и всячески убеждаю вас подумать: а может стоит дерзнуть. Всё гораздо хуже.

Короче, так называемая независимая платформа — соцсеть Twitter тут взяла и заблокировала аккаунт "Лидеров России". Конечно же, у "Лидеров России" есть аккаунты в соцсетях. Это современный и динамичный конкурс. Кто же виноват в том, что всеми соцсетями владеют американцы (кроме дуровских детищ). И при словах "Лидеры России" их начинает трясти, они ждут, когда полчища русских во главе со своими лидерами придут и станут учинять нечто непотребное в Америке — сожгут пару кварталов, разграбят "Эпл-стор" и скинут памятники Вашингтону, заменив их Лениным под крики Russian Lives Matter. Слава богу, у нас их полно ещё, этих лениных.

Но мы-то в курсе, что это не так. И даже на глобус пропагандистского аккаунта эту сову не натянешь. Нет там пропаганды. И тем не менее. Лидеры России завтрашнего дня сегодня получают уже задачки вроде этой: "использование американских соцсетей их владельцами в работе против России с целью изменения конституционного строя". Кирпичик за кирпичиком — всё же идёт к тому, чтобы снаружи поменять устройство государства. Ну вот, пусть теперь новички внимательно прямо на себе видят, как это оно работает.

А работает оно прям таки на славу: "12 июня администрация сервиса сообщила, что заблокировала более 32 тысяч учётных записей, связанных с пользователями из России, Китая и Турции. По данным администрации соцсети, 1152 аккаунта принадлежали пользователям из России". Ранее всё тот же "Твиттер" заблокировал аккаунт Россотрудничества, например, потом — русского посольства в Сирии. То есть они в курсе, что это государственные и вовсе не хакерские или ботовидные аккаунты. И нагло и цинично делают это.

Русские авторы отреагировали на это однозначно. Маргарита Симоньян пишет: "Твиттер" заблокировал "Лидеров России" — один из тысячи с лишним аккаунтов, связанных с Россией, — за пропаганду. Я не понимаю, почему мы это терпим". Игорь Кравцов: "Зачем им "Твиттер"? Почему своего нет у России?". И только на ресурсах Ходора радуются. На то они и власовцы.