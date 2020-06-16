Обрыв связи. Южная и Северная Кореи на грани войны из-за биологического оружия?

16 июня Северная Корея демонтировала офис связи в приграничном городе Кэсон, который символизировал дружбу между двумя народами. По сообщению агентства Yonhap, здание уничтожили взрывом. Известно, что войска Южной Кореи приведены в состояние повышенной боеготовности. Поводом к сносу объекта послужила третья за год агитационная кампания северокорейских перебежчиков, которые в начале месяца отправили в сторону КНДР воздушные шары с 500 тысячами антиправительственных листовок. 16 июня КНДР объявила о том, что готова ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Югом.

Пентагон поспешил заявить, что США намерены защищать Южную Корею. Такое предупреждение было сделано после того, как сестра лидера КНДР Ким Чен Ына сообщила о грядущем возмездии Сеулу с участием военных. По мнению северного соседа, разрешение перебежчикам запускать воздушные шары с пропагандистскими материалами нарушает межкорейские соглашения по прекращению враждебных действий.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов отметил, что все 500 тысяч цветных глянцевых листовок были выполнены в стилистике, что называется "Геббельс отдыхает".

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— Согласитесь, трудно сказать, что эта была просто группа правозащитников. Поскольку пуски совершаются из приграничной зоны, куда не каждому смертному разрешён доступ, и для того, чтобы туда явиться с аппаратурой и запустить серию аэростатов, нужно, скажем так, согласие властей. Ну а если вспомнить, что это далеко не первый подобный пуск, то есть в этом году это третий по счёту, а в прошлом их было десять, то вопрос, почему Правительство Северной Кореи реагирует так жёстко, уже отпадает, — сказал Лайфу Асмолов.

Эксперт напомнил, что межкорейское соглашение запрещает враждебные действия и направлено на демилитаризацию буферной зоны. Северокорейцы неоднократно ставили вопрос о запрете таких пусков. И каждый раз получали примерно один и тот же ответ, что государство ничего такого не делает. Что это неправительственные правозащитные организации, которые они не могут контролировать, ибо вокруг свобода слова. Асмолов полагает, что "после 13-й попытки северокорейцев достало это лицемерие".

Власти Сеула попытались сгладить скандал с Пхеньяном, и 11 июня Министерство объединения Республики Корея подало жалобу в полицию на две организации перебежчиков "Борцы за свободную Северную Корею" и "Кынсем". Однако есть мнения, что за обострением ситуации стоят внешние игроки, одному из которых критически важен образ нового врага.

По сообщениям экспертов, в ряде южнокорейских СМИ проскользнули намёки о том, что сбрасываемые пакеты с листовками, однодолларовыми купюрами и флешками со "страшной правдой" были ещё и заражены CoViD-19. А организация, что запускает аэростаты, уже замечена в террористических атаках. Речь идёт о запуске с китайской стороны дронов со взрывчаткой. Это делалось для того, чтобы устраивать теракты и выдавать это за действия Христианского сопротивления. Когда пропаганда КНДР начала об этом писать, весь мир сделал вывод о фейковой информации. Но позднее на радио "Свободная Азия" прозвучало сообщение, что оппоненты властей Северной Кореи дали подтверждение этой информации.

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Военный эксперт Константин Сивков сомневается в подлинности информации о взрыве офиса, распространяемой со стороны Южной Кореи. Он считает новость "одной из тех уток, что годами запускает Южная Корея для дискредитации северного соседа. Что-то в духе расстрела из миномёта непонравившихся чиновников". По его словам, эта информация запущена в мировые СМИ третьей стороной с определённой целью.

— Сейчас в США очень непростая ситуация. Созрел социальный взрыв, в этих условиях Штатам необходим внешний враг, которого можно было бы обвинить во всех смертных грехах и срочно отвлечь внимание бунтующего населения. Других вариантов у Америки сейчас нет. Поэтому я думаю, что создание благоприятных условий для раздувания этого скандала случилось сейчас не просто так, а для нейтрализации внутренних проблем США. Принято решение реанимировать эти процессы вокруг Северной Кореи для того, чтобы потом заговорить о ядерной угрозе. А в дальнейшем именно такая причина может стать очередным условием для нового вторжения, — сказал Сивков.

Первый зампредседателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров подтвердил в комментарии Лайфу, что опасность локальной войны на полях так называемого третьего мира актуальна.

— Существует опасность сильного обострения отношений между Северной и Южной Кореей. И вы знаете, что недавно лидер Северной Кореи заявил, что весь прогресс в отношениях с США прекращён, они вступают в период конфронтации, пока идеологической. Застарелую проблему между Севером и Югом нужно решать только за столом переговоров, иначе рано или поздно конфликт войдёт в горячую стадию. Я думаю, что все заинтересованные в безопасности этого региона страны — Китай, Россия, Япония, США, обе Кореи — должны начать переговоры. Северная Корея должна получить гарантии безопасности, которые пока так никто и не дал. Это причина гонки вооружений, изготовления ядерного оружия, — отметил Джабаров.

По словам сенатора, пока эта проблема существует — взрывоопасная ситуация будет сохраняться.