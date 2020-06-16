Виктория Боня и нищеброды. Что не так с поправками в конституцию, по мнению экс-участницы "Дома-2"?

Телеведущая Виктория Боня в своём инстаграм-аккаунте выступила против того, чтобы в конституцию была внесена поправка о минимальном размере оплаты труда. Вот это я понимаю — классовая ненависть! Экс-участница шоу "Дом-2" убеждена, что помогать надо в первую очередь бизнесменам, попавшим в наши коронавирусные времена в тяжёлую ситуацию.

— Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаём деньги всяким алкоголикам и нищебродам, а потом плачемся, почему у нас всё хреново. Лучше бы бизнесменам помогли. Которые работают, — бизнесменов она, кстати, называет нормальными людьми и подчёркивает это. Остальные все ненормальные — алкаши.

Забавно: раньше считалось наоборот. "Нищебродов" в народе даже звали соответственно — рабочий, работяга. Именно "нищеброды" работали, а бизнесмены на них зарабатывали. Но думаю, что наш философ так далеко в народ не спускался — не знает, как кличут этих "алкашей". Её лояльность к бизнесменам понятна — это маркетинговый ход, стратегия опытной продажницы.

Боня уверена, что государство не вправе решать, какая зарплата должна быть у "криворуких алкоголиков". Даже ранее популярное слово "быдло" не так обидно звучало. — Если твоя работа стоит десятку, то ты и должен получать десятку. А так раздают деньги всяким бездельникам, алкашам, наркоманам только потому, что они живут в России". Бесценное мнение селфи-экономиста прямиком из Монако.

Между прочим, у этой современной жрицы любви больше семи миллионов подписчиков, и вряд ли это семь миллионов бизнесменов, скорее, это плюс-минус те же самые люди, что когда-то следили за ней в "Доме-2". Другими словами — "алкаши и наркоманы". Сначала людей по всему миру "устрашали" коронавирусом, чтобы затем "вакцинировать всех и установить чипы", а теперь неимущим хотят раздать деньги — беспредел на государственном уровне!

Но мои самые любимые возмущения Бони касаются денег за второго ребёнка. По её мнению, деньги, которые государство выделяет на второго ребёнка, женщины тратят на алкоголь и наркотики, не работая при этом, в отличие от неё — усталого совестливого налогоплательщика, который зарабатывает деньги "честным трудом".

Кстати, в конце прошлого года другая экс-участница "Дома-2" (совпадение?), Алёна Водонаева, заявила, что ради социальных выплат рожать по несколько детей станут только "отчаявшиеся от нищеты россияне", а также "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки".

Может быть, кто-то из многочисленных подписчиков подскажет этим существам, что материнский капитал нельзя пропить, на него можно приобрести жильё, улучшить жилищные условия или оплатить образование — наличные деньги по сертификату получить нельзя!

Может, Боня путает МРОТ и рот? МРОТ и крот? Может быть, её всё-таки вакцинировали? Просто я не знаю, как ещё объяснить её высказывания.