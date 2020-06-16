Виктория Боня и нищеброды. Что не так с поправками в конституцию, по мнению экс-участницы "Дома-2"?

Телеведущая Виктория Боня в своём инстаграм-аккаунте выступила против того, чтобы в конституцию была внесена поправка о минимальном размере оплаты труда. Вот это я понимаю — классовая ненависть! Экс-участница шоу "Дом-2" убеждена, что помогать надо в первую очередь бизнесменам, попавшим в наши коронавирусные времена в тяжёлую ситуацию.
— Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаём деньги всяким алкоголикам и нищебродам, а потом плачемся, почему у нас всё хреново. Лучше бы бизнесменам помогли. Которые работают, — бизнесменов она, кстати, называет нормальными людьми и подчёркивает это. Остальные все ненормальные — алкаши.
Забавно: раньше считалось наоборот. "Нищебродов" в народе даже звали соответственно — рабочий, работяга. Именно "нищеброды" работали, а бизнесмены на них зарабатывали. Но думаю, что наш философ так далеко в народ не спускался — не знает, как кличут этих "алкашей". Её лояльность к бизнесменам понятна — это маркетинговый ход, стратегия опытной продажницы.
Боня уверена, что государство не вправе решать, какая зарплата должна быть у "криворуких алкоголиков". Даже ранее популярное слово "быдло" не так обидно звучало.
— Если твоя работа стоит десятку, то ты и должен получать десятку. А так раздают деньги всяким бездельникам, алкашам, наркоманам только потому, что они живут в России".
Бесценное мнение селфи-экономиста прямиком из Монако.
Между прочим, у этой современной жрицы любви больше семи миллионов подписчиков, и вряд ли это семь миллионов бизнесменов, скорее, это плюс-минус те же самые люди, что когда-то следили за ней в "Доме-2". Другими словами — "алкаши и наркоманы". Сначала людей по всему миру "устрашали" коронавирусом, чтобы затем "вакцинировать всех и установить чипы", а теперь неимущим хотят раздать деньги — беспредел на государственном уровне!
Но мои самые любимые возмущения Бони касаются денег за второго ребёнка. По её мнению, деньги, которые государство выделяет на второго ребёнка, женщины тратят на алкоголь и наркотики, не работая при этом, в отличие от неё — усталого совестливого налогоплательщика, который зарабатывает деньги "честным трудом".
Кстати, в конце прошлого года другая экс-участница "Дома-2" (совпадение?), Алёна Водонаева, заявила, что ради социальных выплат рожать по несколько детей станут только "отчаявшиеся от нищеты россияне", а также "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки".
Может быть, кто-то из многочисленных подписчиков подскажет этим существам, что материнский капитал нельзя пропить, на него можно приобрести жильё, улучшить жилищные условия или оплатить образование — наличные деньги по сертификату получить нельзя!
Может, Боня путает МРОТ и рот? МРОТ и крот? Может быть, её всё-таки вакцинировали? Просто я не знаю, как ещё объяснить её высказывания.
В Древней Греции таких, как Виктория Боня, называли словом "гетера" — женщина, ведущая независимый образ жизни, публичная женщина. Была такая популярная гетера Таис. Она пользовалась благосклонностью у Македонского, а затем у египетского царя Птолемея. По мнению античных источников, Таис инициировала поджог дворца Ксеркса. Тот редкий случай, когда простая блудница стала легендарной разрушительницей. Боня, конечно, кроме здравого смысла ничего разрушить не может, но хайпит уж точно не хуже, чем Таис.