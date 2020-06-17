Пробки в Москве достигли девяти баллов

Загруженность на автомобильных дорогах Москвы достигла 9 баллов из 10 возможных. Такие данные приводит сервис "Яндекс.Пробки". Трудности с движением возникли прежде всего из-за перекрытий дорог в связи с репетицией Парада Победы на Красной площади.
По данным сервиса, движение затруднено почти по всей длине Садового кольца, на бульварах и Третьем транспортном кольце, а также на Москворецкой и Софийской набережных.
Как сообщал Лайф, ранее в ЦОДДе предупреждали, что репетиции проезда военной техники по Красной площади состоятся 17, 18 и 20 июня.
Напомним, Парад Победы, перенесённый из-за эпидемии коронавирусной инфекции, состоится в Москве и других городах России 24 июня. Для россиян этот день станет выходным. При этом из-за сложной эпидемиологической обстановки в 13 городах мероприятие было решено отменить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле "с абсолютным пониманием" относятся к таким решениям.