Пробки в Москве достигли девяти баллов

Загруженность на автомобильных дорогах Москвы достигла 9 баллов из 10 возможных. Такие данные приводит сервис "Яндекс.Пробки". Трудности с движением возникли прежде всего из-за перекрытий дорог в связи с репетицией Парада Победы на Красной площади.

По данным сервиса, движение затруднено почти по всей длине Садового кольца, на бульварах и Третьем транспортном кольце, а также на Москворецкой и Софийской набережных.

Как сообщал Лайф, ранее в ЦОДДе предупреждали, что репетиции проезда военной техники по Красной площади состоятся 17, 18 и 20 июня.