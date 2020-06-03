Растерзанная девочка. Почему никто не замечал в сибирской деревне банду отморозков

Красноярская деревня Нижняя Коя живёт в беспросветном кошмаре. Селян замучила группировка хулиганов от 12 до 25 лет. Региональные власти и силовики раз за разом умывали руки. Дело закончилось тем, что отморозки изнасиловали и убили ребёнка.

Окровавленный мешок на дне колодца

29 мая в деревне Нижняя Коя было беспокойно. В этот день фактически все дома пустовали — люди прочёсывали округу, лес и овраги. Они искали 12-летнюю девочку. Известно лишь было, что она пригнала с пастбища коров и осталась на детской площадке на качелях. Домой так и не вернулась. Родители забили тревогу. К поиску ребёнка подключились полицейские, волонтёры, сотрудники МЧС. Версии возникали одна ужаснее другой: школьница могла заблудиться в таёжных лесах или утонуть в Енисее. Вот только её мать Елена в это не верила. Сердце подсказывало, что с дочерью случилось что-то страшное. Увы, она оказалась права...

Третий день поисков пришёлся на 1 июня. Погода в селе Нижняя Коя резко испортилась: температура опустилась до плюс девяти градусов, небо затянуло тучами, пошёл дождь. Прочёсывая окрестности, один из волонтёров увидел неприметный люк на заброшенной ферме. Никто из взрослых жителей деревни о нём не знал. Открыли, а там — пожарный колодец метра три в глубину. На дне обнаружили жуткую находку — окровавленный мешок, внутри которого лежало растерзанное тело девочки. Впоследствии экспертиза показала, что школьницу изнасиловали и задушили...

"Обречённая"

Забытая богом Нижняя Коя прячется в тайге на берегу Енисея. Вся деревня — это 300 дворов. Живописные виды, первозданная природа, но в чистейшем воздухе повис смрад безнадёги. В Интернете десятки объявлений о продаже здесь домов.

© Google Maps

Семья убитой девочки переехала сюда из Хакасии пять лет назад не от хорошей жизни. Мама Елена, папа Виталий и две дочки — старшая (погибшая) девочка, 12-летняя М., и её сестрёнка, младше на два года. Соседи отзывались о "чужаках" хорошо.

— Отец — животновод на молочном комплексе. Мать — дома по хозяйству. М., погибшая девочка, была общительная, спокойная, вежливая, а ещё любила носить кепку, — рассказывает Лайфу местная жительница Тамара К.

М. Фото © VK 1 / 4

Судя по паблику Нижне-Койской школы, девочка была прилежной ученицей. За неделю до своего убийства получила награду за лучший в Шушенском районе проект по озеленению. При просмотре соцсетей местной молодёжи возникает неприятное ощущение, что М. была обречена…

Нижнекойская молодёжь. Слева — Павел Гордиенко, признавшийся в убийстве М. Фото © VK 1 / 3

Народный сход

Вся деревня была шокирована зверской расправой над ребёнком. Следователи и районные оперативники в первую очередь подняли криминальные картотеки и пошли по домам. Удача им сопутствовала. По горячим следам задержали 25-летного Павла Гордиенко. Он не стал отпираться и дал признательные показания. Поначалу Павел утверждал, что был один.

— По данным следствия, девочка, находясь на детской площадке, увидела ранее ей знакомого местного жителя, с которым пошла прогуляться. В ходе общения злоумышленник задушил девочку, а тело сбросил в заброшенный пожарный резервуар, — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Красноярскому краю.

Нижняя Коя бурлила гневом. Люди не верили, что Павел совершил это зверство в одиночку. Все решили, что он не хотел выдавать своих подельников, дабы не получить более суровый срок за преступление в составе группы. 3 июня у местного дворца культуры, где развернулся штаб следственно-оперативной группы, собрался народный сход. Селяне кричали, что их уже несколько лет терроризирует компания малолеток. Некоторые якобы даже имеют справки о психиатрических заболеваниях, поэтому ничего не боятся.

Народный сход. © LIFE

— Их родители сами боятся своих детей. Просто шёл человек, а эти подонки закидали его камнями, потом повалили на землю, отпинали и пошли весело гулять дальше! — бушевала местная жительница.

— Они смеха ради голову моей козе открутили, — вторит ей соседка.

— Домогаются малолетних девчонок. Обращались мы кругом. Один ответ: это дети, они с медсправками. В итоге их не забирали, с ними не работали, — не побоялась открыто высказаться на камеру Антонина Яровая.

— Это предел. Если вы ничего не предпримете, будет самосуд, — в один голос гремела толпа. — Сейчас, получается, каждый, кто дурак или считает себя дураком, может нас, селян, оскорбить, запугать и избить.

Местные власти и правоохранители не были готовы к такому повороту и пытались оправдаться.

— За прошлый год были многочисленные обращения — это факт, — разводит руками начальник МО МВД "Шушенский" Николай Зубарев. — Но они несовершеннолетние. Мы привлекали лишь их родителей по статье КоАП РФ 5.35 (максимальное наказание — штраф до пяти тысяч рублей. — Прим. Лайфа).

В том же духе оправдывался и Сергей Мясников, глава муниципального образования, куда входит деревня.

— Эти парни несовершеннолетние, им ничего нельзя было сделать. У них у многих справки о том, что они психически нездоровы. У того, кто подозревается в убийстве, такая справка есть, — говорил Мясников.

Начальник МО МВД "Шушенский" Николай Зубарев и глава муниципального образования Сергей Мясников. Фото © МО МВД России "Шушенский", © OK / Сергей Мясников

В конце народного схода глава полицейских Николай Зубарев вообще переложил ответственность на самих жителей Нижней Кои: "Вы нас обвиняете, а где были вы, население. Как вы это допустили? Обидели — и ладно. Вот они и почувствовали безнаказанность".

Действительно, куда же смотрели местные мужики, почему не дали отпор? А ларёк открывается просто. Они боялись, что если приструнят подростков, то сами попадут под суд. Тем более что такая история уже была год назад, когда погибшую девочку изнасиловали в первый раз…

Детская боль

Ровно год назад местный подросток Кузя (имя изменено), угрожая ножом, впервые изнасиловал М. Ему тогда было 13 лет, а ей 11. Девочка долго скрывала эту беду от матери. Но однажды заплаканную школьницу увидела её лучшая подруга. Спросила, в чём дело, и М. призналась. Как это и бывает в маленьких поселениях, по деревне поползли зловещие слухи. Мать надавила на дочь и узнала правду. Дальше последовали заявление в полицию, расследование и экспертизы. Как сообщил Лайфу источник в краевом следственном управлении, девочку изнасиловали и надругались в противоестественной форме. Но уголовное дело не завели: Кузя был чуть-чуть младше возраста уголовной ответственности.

— Была проведена проверка, после которой инспекторы по делам несовершеннолетних поставили его (Кузю. — Прим. ред.) на профилактический учёт, — оправдывается теперь пресс-секретарь ГУ МВД России по Красноярскому краю Дарья Грибкова.

Тогда Елена, мать М., решила сама разобраться с обидчиком дочери. — У меня сдали нервы, — признаётся она. — Я взяла нож и отправилась к Кузе домой. Его родители вызвали полицию, меня задержали, обвинили в покушении на убийство и приговорили к полугоду ограничения свободы. До сих пор хожу с браслетом на ноге.

В феврале 2020 года мать М. вновь пошла в полицию писать заявление. Её дочери начали угрожать убийством. Но и эта жалоба была в никуда.

Елена, мать М., тоже не подарок. По сведениям следователей, в прошлом августе её лишили на два месяца родительских прав. Всё потому, что она избила дочерей. Их даже на время изъяли и поместили в Центр семьи. Впоследствии мать восстановила свои материнские права и вернула дочек.

— Почему мать так поступила? Она не хотела, чтобы её дочки общались с этими хулиганами. По-матерински наказала, чтобы отучить, — встаёт на защиту Елены её соседка Антонина Яровая.

Хотели сжечь, но потом решили сбросить в колодец

После народного схода розыск подельников Павла Гордиенко активизировался. Было возбуждено сразу три уголовных дела по статьям "Убийство", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Следователи взяли слюну для ДНК-теста у всех местных мужчин, включая подростков. Генотип вывел на задержанного уже Павла Гордиенко, а также на его закадычных друзей — 19-летнего Родиона Соловьёва и того самого 14-летнего Кузю. Сейчас вся троица в СИЗО.

Следователи восстановили примерную картину трагедии. По версии силовиков, Гордиенко утащил М. в лес и придушил её. Затем позвал Родиона Соловьёва и Кузю насиловать её. Когда они поняли, что девочка умерла, то якобы решили сжечь труп, чтобы замести следы. Но потом вспомнили про заброшенный резервуар. Якобы Соловьёв нёс ребёнка до пожарного колодца, Гордиенко выбрасывал тело, а Кузя испугался и убежал.

Лайф изучил эту троицу. Что это за люди такие?

Павел Гордиенко

Павел Гордиенко. Фото © VK / Павел Гордиенко, ok.ru

Павла Гордиенко часто называют главарём местных хулиганов. Нигде не учился, нигде не работал. Антонина Яровая рассказала, что его обижали в детстве, потому-то он и вырос таким жестоким. Павел очень агрессивный и неприятный, утверждают его соседи. По их словам, у него якобы есть медсправка о нарушениях умственного развития. Ранее его уже судили за кражу пива из ларька. Но по решению Фемиды он попал не в тюрьму, а в психушку на пару лет.

Павел Гордиенко на допросе. Фото © СК РФ

Про родителей Гордиенко говорят, что они не пьют, но имеют большие странности в поведении.

Родион Соловьёв

Слева — Родион Соловьёв, справа — Кузя. Фото © VK

По словам жителей деревни, Родиона Соловьёва растят мать и две тётки. У него полно братьев и кузенов. Соловьёв безобразничал с младых ногтей — огромное число бед принёс соседям. Потом его сверстники подросли, остепенились, кто учиться пошёл, кто в армию. А Родион собрал вокруг себя малолеток и стал их по-своему воспитывать. В соцсетях он известен под никами vobwepoxuj, Rodion Epta и Крутой. Судя по фоткам на его странице (которую уже кто-то удалил), он любит ножи, алкоголь, курево и черепа.

Соловьёв показывает, как тащил тело М. к колодцу. Фото © СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Как рассказали Лайфу в пресс-службе Следственного управления СКР по Красноярску, вину свою Родион признаёт лишь частично: мол, да, насиловал, но не убивал.

Кузя

Кузя — однокашник девочки, учился на пару классов старше. Про него местные говорят: хитрый, скрытный, с извращённым умом. Несмотря на свой юный возраст, способен подбить на любую гнусность. По словам соседей, мать его бросила, воспитывает Кузю отец-пьяница.

В соцсетях Кузя называет себя vobhepoxui и kuzapoxui.

Кузя в отделении полиции. Фото © СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

По неподтверждённым данным, он единственный из задержанных, кто отрицает любую причастность к гибели М.

Никого не забыли?

Местные жители уверены, что убийц девочки было больше. В день убийства они видели вместе с Гордиенко, Соловьёвым и Кузей ещё двух несовершеннолетних подростков из их группировки. Во-первых, 13-летнего Н.

Н. Фото © VK

— Нас в деревне это очень беспокоит, что его посчитали непричастным. Он же полный неадекват. Выкинуть может всё что угодно. Жалоб на него туча. Если его не арестуют, то всё снова рано или поздно повторится. Ещё нас возмущает, что он ходит в обычную школу со всеми детьми. Место ему в специнтернате, — поведала Лайфу местная жительница, попросив не называть её по имени. Боится за жизнь сына.

Во-вторых, незадолго до убийства девочки с ней видели 12-летнюю А. Елена, мать М., уверена, что именно А. заманила её дочь в ловушку, позвав прогуляться в компании старших ребят. С Еленой согласна и Антонина Яровая. Эту версию отрабатывают сейчас следователи. Показательный факт — сразу после исчезновения девочки А. вместе с родителями спешно уехала из деревни.

Халатность

Расследование убийства девочки теперь находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина. Следователи уже решили пересмотреть дело об изнасиловании, произошедшем год назад, и выяснить, почему Кузю не отправили тогда в детское спецучреждение. Также будет поднято дело об угрозах убийством, которые высказывали в адрес погибшей в феврале.

Жернова правосудия пусть и с опозданием, но всё же закрутились. Справедливо, что наказание ждёт не только малолетних убийц, но и силовиков, и представителей соцслужб, допустивших беспредел. Прокуратура вынесла представления местным следователям и полиции. Уже возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" против не названных пока сотрудников районного Центра социального обслуживания.