Богатые тоже платят. Какими налогами могут обложить состоятельных людей в России по примеру других стран

Накануне журнал Forbes сообщил, что в российском правительстве разрабатывают закон о повышении налогов для состоятельных россиян. Ссылаясь на собственные источники, журналисты рассказали, что, вероятно, для тех россиян, кто зарабатывает от 2–3 миллионов в год, НДФЛ может вырасти с 13 до 15%. Сейчас все граждане платят одинаковые налоги со своих доходов. Однако уже сегодня РИА опровергло эту информацию.

Как сообщил агентству пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков, "эта идея не обсуждается". Значит ли это, что налоги для богачей повышаться не будут? Или это говорит лишь о том, что пока чиновники не готовы вступать в дискуссии по этому поводу, говорить рано. Но между тем самое время вспомнить, какие налоги для богачей существуют в других странах мира. Специально по этому случаю мы нарисовали инфографику.