Сын Хрущёва умер в США. Какие дети советских правителей стали американскими гражданами

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Сын Хрущёва

Фото © ТАСС / Владимир Астапкович

Во времена Никиты Хрущёва были политическая оттепель и гонения на современное искусство. При нём осваивали целину и запускали в космос Юрия Гагарина. При Хрущёве случился Карибский кризис и появились хрущёвки — личные квартиры для тысяч жителей СССР.

Сергей Хрущёв, второй из пятерых детей Хрущёва, в Советском Союзе учился на ракетостроителя, занимался наукой, даже получил звание Героя Социалистического Труда. Но в 1991 году, когда социализм в стране кончился, уехал в США, где стал читать лекции по истории холодной войны. Условия работы были выгодные, и он решил остаться. А в 1999 году стал гражданином США. Он был профессором Института международных отношений. Сергей Хрущёв умер в городе Кранстон, штат Род-Айленд, ему было 84 года.

Внучка Сталина

Фото © Getty Images

Иосиф Сталин до сих пор остаётся самым спорным правителем в советской истории. При нём была проведена масштабная индустриализация и трагическая коллективизация. При Сталине был большой террор и была Победа в Великой Отечественной. Сталин умер в 1953 году. А в 1966 году дочь вождя Светлана, будучи с визитом в Индии, пришла в американское посольство и попросила убежища.

Она переехала в США, получила гражданство, сменила имя со Светланы Аллилуевой на Лану Питерс и вышла замуж за американца. У них родилась дочь Крис Эванс. Ей 48 лет. Она держит магазин винтажных вещей. У неё 14 пирсингов, татуировки и поведение солистки панк-группы. Дедушка бы такое не одобрил. Но Крис не понимает по-русски. И вряд ли знает о той роли, какую Иосиф Сталин сыграл в истории далёкой страны. Но у Сталина есть и другие внуки: старшие сын и дочь Светланы Аллилуевой, которых она бросила, остались жить в России.

Племянница Брежнева

Фото © Журнал "Огонёк"

При Леониде Брежневе наступила золотая эра советского коммунизма. Цены были стабильны, люди довольны. Но был экономический застой, была Пражская весна и был ввод советских войск в Афганистан. Дети Брежнева остались в России, хотя два правнука окончили престижный британский Оксфорд, один из них остался жить в Британии. А вот племянница, Любовь Брежнева, при первой же возможности в 1990 году переехала в США. Спустя девять лет выпустила книгу мемуаров с нехитрым названием "Племянница Брежнева".

Дочь Горбачёва

Фото © ТАСС / Александра Мудрац