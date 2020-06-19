Серябкина отметила окончание карантина на природе, примерив едва заметное бикини посреди леса

Известная 35-летняя певица Ольга Серябкина любит порадовать фанатов откровенными снимками, но, видимо, карантин сказался и на ней. Подписчики исполнительницы долгое время страдали без фото её подтянутого тела, и вот Ольга решила устроить им двойной праздник. Стоило карантину закончиться, как экс-солистка группы Serebro рванула на природу, откуда и прислала фанатам открытку.

Фото © Instagram / seryabkina

Певица предстала в откровенном красном купальнике, прикрыв плавки руками так, что их с первого взгляда даже сложно заметить. Ольга позировала в лесу на фоне водоёма, откинув голову назад. Девушка добавила стиля образу, выбрав солнцезащитные очки в красной оправе и того же цвета резинку, которую надела на руку. А серебряные украшения придали Ольге утончённости. Фанаты с восторгом встретили снимок кумира, выразив его в комментариях.

Фото © Instagram / seryabkina

Какая ты красотка! _molly_one_love

Фото крутое, подумал, что вы голая сначала link_page.edge17

Как всегда, прекрасна ❤️ realnikitaivanov

Фото © Instagram / seryabkina