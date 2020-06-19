Серябкина отметила окончание карантина на природе, примерив едва заметное бикини посреди леса

Известная 35-летняя певица Ольга Серябкина любит порадовать фанатов откровенными снимками, но, видимо, карантин сказался и на ней. Подписчики исполнительницы долгое время страдали без фото её подтянутого тела, и вот Ольга решила устроить им двойной праздник. Стоило карантину закончиться, как экс-солистка группы Serebro рванула на природу, откуда и прислала фанатам открытку.
Певица предстала в откровенном красном купальнике, прикрыв плавки руками так, что их с первого взгляда даже сложно заметить. Ольга позировала в лесу на фоне водоёма, откинув голову назад. Девушка добавила стиля образу, выбрав солнцезащитные очки в красной оправе и того же цвета резинку, которую надела на руку. А серебряные украшения придали Ольге утончённости. Фанаты с восторгом встретили снимок кумира, выразив его в комментариях.
Какая ты красотка!
Фото крутое, подумал, что вы голая сначала
Как всегда, прекрасна ❤️
Хоть Ольга сейчас и отдыхает на природе, во время карантина она усердно работала над новыми треками. После расставания с лейблом Фадеева, который оставил ей все песни группы Serebro, певица занялась сольной карьерой под псевдонимом Molly, а затем передумала. Теперь девушка будет выступать под собственным именем.
WOW-stars
Рианна в кружевном белье усложнила жизнь фанатам, показав свои формы в самых выгодных ракурсах
сегодня в 15:00
10 известных пар в фильмах, чья настоящая разница в возрасте вас изрядно удивит
сегодня в 08:00
Собчак хотела уязвить инста-подруг, показав лицо до и после фотошопа, но сама попала под раздачу
вчера в 12:12