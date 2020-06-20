Рекорды домашней кассы. Топ лучших фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Wink

Cвежий и невыносимо горячий, как лето в Москве, выпуск рубрики COWINK-20. В нём Лайф и цифровой видеосервис "Ростелекома" Wink еженедельно рассказывают о самых популярных в России сериалах и фильмах. Платных и не очень. Ни слова больше — к чарту.

На первое место сразу после премьеры врывается сериал "Их было десять". Это французская интерпретация классического романа Агаты Кристи "Десять негритят". Очень повезло Wink, что платформа не работает в Европе и США. Иначе общественность обязательно взъелась бы на сервис и обвинила его в расизме.

И нет, мы не преувеличиваем. Ведь намедни именно за недостаточную толерантность в США по голове получила компания HBO. Подробнее о конфликте мы рассказывали здесь.

Ну да вернёмся к чарту. Вторую строчку занимает "Соник в кино". Уже десять недель подряд киноадаптация видеоигры держится в главном списке. Уверенная заявка на рекорд. Бронза же достаётся другой новинке — "Пиноккио", очередной экранизации известной сказки от Disney.

Другие интересные проекты, которые ранее не заглядывали в COWINK-20, сосредоточились ниже. В первую очередь ратуем за "Человека-паука: Сквозь вселенные". Отличный мультфильм про одноимённого персонажа Marvel с уникальным визуальным стилем, превосходным подбором саундтрека и далеко не самой пресной историей.

Обязателен к просмотру и сиквел "Малефисенты". Даже если вас не трогает наивное исполнение сказок от Disney. Потому что: а) "Малефисента" — банально очень красивый фильм и б) в "Малефисенте" снимается банально очень красивая Анджелина Джоли. И даже обнажает свои плечи и бёдра.

Ну и не лишним будет познакомиться с "Основателем", байопиком про Рэя Крока. Человека, до прихода которого "Макдоналдс" был инди-забегаловкой, про которую годами никто не знал за пределами одного американского штата.

"Плохие парни навсегда" впервые за десять недель сплоховали и вылетели из основного топа. Вместе с ними к лузерам отправились уверенно идущие к рекордам "Вперёд", "Джуманджи" и "Бладшот".

В который раз слетают "Джентльмены", "Человек-невидимка", "Лёд-2" и сиквел "Джуманджи". Готовы поспорить, все эти ребята ещё вернутся в игру. А вот за случайных гостей вроде "Острова фантазий", "Шугалей" и "Под водой" не ручаемся.

С сожалением сообщаем, что выбились из гонки отличная комедия "Ну разве не романтично" и ужастик "Маяк".

Кто проживает на дне чарта COWINK-20? Ну точно не Губка Боб. Этот парень за минувшие две недели вскарабкался аж на третье место. Первые два по-прежнему занимают "Приключения Ам Няма" и "Маша и Медведь". Первого, кстати, от всей души поздравляем с рекордом — 11 недель в топе!

Отметим, что минувшая неделя стала первой за долгое время семидневкой, которая не взяла в топ-20 ни одного музыкального номера. Ни больше вам "Басты", ни ДДТ. К счастью или к сожалению.