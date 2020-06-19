Блогера Гусейна Гасанова задержали в Москве на машине, которая находилась в розыске

26-летнего Гусейна Гасанова задержали в столице на Большой Дорогомиловской, когда он находился в своём недавно пополнившем автопарк автомобиле Rolls Royce Cullinan. Машина парня, который хвастается 14,2 миллиона подписчиков в " Инстаграме " красивой жизнью, находилась в розыске из-за долгов, пишет телеграм-канал Mash . Он повесил на неё номера с другого своего авто — "Ламборгини".

При этом 9 июня Гасанова и вовсе лишили водительских прав за езду с откидными номерами. 20 июня он должен был сдать своё водительское удостоверение. Сейчас парня отправили в отдел для прояснения ситуации.

Гусейн Гасанов — блогер родом из Санкт-Петербурга, известный своими юмористическими роликами и розыгрышами ценных подарков. Одним из таких призов стал красный "гелик", который якобы выиграла молодая украинка. В день рождения мамы парень снял видео, как дарит ей сумку, набитую деньгами. А в конце мая сообщил подписчикам радостную новость о приобретении того самого "роллс-ройса". "+1 в гараж! Rolls Royce Cullinan. Желаю каждому из вас испытать то, что я испытываю сейчас! Это не просто машина, а цель, которую в 25 лет я осуществил", — делился переполняющими его эмоциями блогер.

